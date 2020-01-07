إغلاق مطار في إسطنبول بعد انزلاق طائرة ركاب

أعلنت السلطات في مطار (صبيحة كوكجن) الدولي بمدينة "إسطنبول" التركية، إغلاق المطار مؤقتا بسبب انزلاق طائرة ركاب من طراز (بوينج 737-800) أثناء هبوطها.





وذكرت قناة (العربية الحدث) الإخبارية، اليوم /الثلاثاء/، أن الطائرة التي كانت تقل 164 راكبا كانت قادمة من مدينة الشارقة الإماراتية، مضيفة أنه تم إجلاء الركاب بواسطة زلاقات الطوارئ.





من جانبه، ذكر مكتب حاكم إسطنبول، أنه لم تقع إصابات بين ركاب الطائرة جراء الحادث.





وأشارت قناة العربية، إلى أن المطار يقع على الجانب الآسيوي من أكبر مدن تركيا التي تمتد عبر قارتين.