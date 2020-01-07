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حوادث

رفض سداد مديونيته.. ضبط سيدة اختطفت نجل صاحب ورشة

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 01:12 م
صورة أرشيفية - خطف
صورة أرشيفية - خطف
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مصطفى الرماح - اسلام مقلد
تمكنت الأجهزة الامنية بقنا من ضبط إحدى السيدات بقنا لقيامها باختطاف نجل أحد الأشخاص لإجباره على سداد مديونية، وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لضبط كافة أشكال الخروج على القانون.

تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا بالاشتباه فى إحدى السيدات حال استقلالها لسيارة أجرة "ميكروباص" بدائرة مركز شرطة الوقف وبرفقتها طفل يشتبه فى اختطافها.

على الفور انتقلت قوة أمنية تابعة لإدارة البحث الجنائى بقنا بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ، وأمكن استيقاف السيارة بنقطة التفتيش الأمنية بدائرة مركز شرطة قنا، وبمناقشة السيدة المذكورة تبين أنها (لديها معلومات جنائية مسجلة - مقيمة بدائرة مركز شرطة الأقصر - لها محل إقامة آخر بدائرة مركز شرطة دشنا بقنا).

وبسؤالها قررت بسابقة تعرفها على أحد الأشخاص (مالك ورشة لإصلاح السيارات بدائرة مركز الوقف - مُقيم بدائرة مركز شرطة دشنا بقنا، سبق اتهامه فى عدد 11 قضية "سلاح بدون ترخيص ضرب، سرقة تيار كهربائى، تبديد") وسابقة قيامها بإقراض مبلغ مالى قدره (21 ألف جنيه) ، ورفضه إعادة ذلك المبلغ لها، فتوجهت إلى الورشة الخاصة به وقامت بإصطحاب نجله طالب- 12 سنة، واستقلت السيارة متوجهة إلى محل إقامتها بدائرة مركز شرطة دشنا، لإجبار والده على إعادة المبلغ.

باستدعاء والد الطفل إتهم المذكورة بإختطاف نجله، وبمناقشة الطفل قرر بقيام المتهمة بإصطحابه من الورشة الخاصة بوالده عقب إيهامه أن ذلك بناءً على رغبة والده.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
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