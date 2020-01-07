مذبحة كفر الدوار.. حبس الجزار المتهم بقتل الأسرة 4 أيام.. التحريات: استغل سوء الطقس لسرقة 4 رؤوس ماشية فى عزبة شيخ علي.. والنيابة: مناظرة جثامين الضحايا الـ٧ ومعاينة المنزل المحترق

النيابة العامة:

مناظرة 7 جثامين لضحايا مذبحة عزبة شيخ علي فى كفر الدوار

معاينة المنزل المحترق بينة قيام المتهم بذبح رب الأسرة وطعن الباقين

تفحم جثة رب الأسرة ووالدته لدرجة تفتت العظم واحتراق باقى الجثث

قررت النيابة العامة برئاسة المستشار محمد السعيد عمر، رئيس النيابة الكلية لنيابات شمال دمنهور، والمستشار أسامة المسلمى، رئيس نيابة مركز كفر الدوار، وبإشراف المستشار عماد الجندي، المحامي العام لنيابات شمال دمنهور، وسكرتارية عبد النبي إبراهيم ومحمد سمير، اليوم، الثلاثاء، حبس المتهم "ش. ا"، ويعمل جزارا، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل 7 أفراد من عائلة واحدة بعزبة "شيخ علي" التابعة لقرية الطرح بمركز كفر الدوار.واستمرت التحقيقات مع المتهم، مساء أمس، الاثنين، قرابة 8 ساعات متواصلة، بعد القبض عليه تنفيذًا لقرار ضبطه وإحضاره الصادر من النيابة العامة بناءً على تحريات الأجهزة الأمنية التي أكدت ارتكاب المتهم جريمة قتل مبيض محارة وزوجته وأبنائه الـ 4 ووالدته وإضرام النيران في المنزل بعد كشف أمره أثناء سرقة 4 رؤوس ماشية من الحظيرة الملحقة بالمنزل.كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة تلقت بلاغا من العميد عمرو الطنيخي، مأمور مركز شرطة كفر الدوار، يفيد باندلاع حريق بمنزل وسط الزراعات بناحية عزبة الشيخ علي التابعة لعزب الطرح بمركز كفر الدوار ووجود متوفين.وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لموقع الحريق، وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء والحماية المدنية، وتم السيطرة على الحريق ومنع امتداده، وبالمعاينة وفحص المنزل تبين وجود جثة صاحب المنزل ويدعى حسنى سعد على حسن، ٣٩ سنة، مبيض محارة، مذبوحا من الرقبة.كما تبين وجود جثة والدته زينب محمد عبد العال عطية، ٦٧ سنة، وزوجته رنا محمد شحتة، ٣٢ سنة، وأولادهما عماد حسني سعد على حسن، ١٥ سنة، ومحمد حسني سعد على حسن، ٣ سنوات، ومسعد حسني سعد على حسن، ٤ سنوات، وعبد الرحمن حسني سعد على حسن، ١٠ سنة، وجميعهم مصابون بطعنات نافذة بأنحاء الجسم والجثث في حالة تفحم.وانتقل مدير الأمن واللواء محمد شرباش، مدير المباحث الجنائية، وضباط مباحث مركز كفر الدوار، وتم إخطار النيابة العامة التى باشرت التحقيق برئاسة المستشار محمد السعيد عمر، رئيس النيابة الكلية لنيابات شمال دمنهور.ووجه مدير مباحث الوزارة الذى انتقل لمكان الحادث بتشكيل فريق بحث بالاشتراك مع الأمن العام لكشف غموض الحادث وضبط مرتكبيه.وانتقل فريق من النيابة العامة بإشراف المستشار عماد الجندى، المحامى العام لنيابات شمال دمنهور، ضم المستشار كريم عبد العزيز، رئيس النيابة الكلية، والمستشار أسامة المسلمى، رئيس نيابة مركز كفر الدوار، وحسن جاويش وهيثم فخرى، وكيلي النائب العام، لمكان الواقعة.وقاموا بمناظرة جثامين ضحايا مذبحة كفر الدوار الـ٧ ومعاينة المنزل المحترق، وتبين من المعاينة قيام المتهم بذبح رب الأسرة وطعن باقى المجنى عليهم بأنحاء الجسم، كما تبين تفحم جثة رب الأسرة ووالدته لدرجة تفتت العظم واحتراق باقى الجثث.كما نجح فريق البحث الجنائي، بكفر الدوار فى التوصل إلى المتهم الرئيسي في مجزرة كفر الدوار التى راح ضحيتها ٧ أشخاص من أسرة واحدة مقيمون بعزبة على التابعة لقرية الطرح بدائرة المركز وتبين أن المتهم يعمل جزارا و مسجل خطر سرقات وذو سمعة سيئة ويسكن بقرية قريبة من مكان الجريمة.وكشفت التحريات أن دافع جريمة القتل هو السرقة، حيث استغل المتهم سوء حالة الطقس وترك سيارة نصف نقل بعيدا عن المكان وتسلل إلى منزل المجنى عليهم لسرقة 4 رؤوس ماشية من حظيرة ماشية مجاورة لمحل الجريمة وعندما شعر به المجني عليه خرج من منزله لمعرفة ما يحدث ففوجئ بالمتهم فتعرف عليه فأجهز المتهم على المجنى عليه وأصابه بعدة طعنات توفى متأثرا بها ووعند سماع أصوات ما يحدث بدأ يخرج المجنى عليهم واحدا وراء الآخر، فتمكن منهم المتهم وقتلهم جميعا وقام بإضرام النيران فى المنزل لإخفاء معالم جريمته.