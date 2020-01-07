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رياضة

جمال الغندور: الأندية تنتقد التحكيم حتى لا تظهر عيوب اللاعبين على الملأ .. فيديو

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 06:10 م
جمال الغندور
جمال الغندور
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محمد رشاد
دافع جمال الغندور رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة المصري عن التحكيم ضد الانتقادات التي يتعرض لها حكامه في الفترة الأخيرة.

وقال الغندور عبر قناة الحدث اليوم "التحكيم مثل مصر في كأس العالم 9 مرات بينما المنتخب تأهل 3 مرات، لا يعترف أو يقر أحد بذلك، بالطبع هناك فارق بين اللاعب والحكم، لكن هذا في مصر فقط، بينما في الخارج يحتفلون بالحكم مثل المنتخب".

وأضاف رئيس لجنة الحكام "هذا قدر التحكيم أن يتعرض لانتقادات، الحكم يتدرب ويعالج نفسه على نفقته الخاصة، ويكون آخر من يتقاضى مستحقاته، كرة القدم لن تخلو من الأخطاء، ولكن الحكم المصري ليس مغرضا أو متحيزا أو يتحامل على ناد أو يتم توجيهه مثلما يقال، كما أنه ليس مجنونا ليعلن انتماءه لأي ناد، بل يخفيها وما يتداول عكس ذلك حسابات مفبركة عبر مواقع التواصل الاجتماعي".

وواصل "نعمل بشكل كاف لتطوير الأداء وتلافي تكرار الأخطاء، فالأخطاء نسبتها طبيعية مثل أي دولة في العالم، لكن هناك من لديه مشاكل في ناديه أو مع لاعب يريد الرحيل أو الهرب، يبحث عن التحكيم لتبرير نتائج فريقه"

واستطرد "هناك أندية تعرضت للظلم، لكن منهم من ذهب إلى مرمى منافسه 10 أو 15 مرة ولم يحرز هدفا، لكن الكل ينسى ذلك ويتحدثون عن التحكيم، هذا قدرنا ولا نحزن، أخطاؤنا موجودة في كل دوريات العالم، والناس لا تريد أن تقبل كرة القدم بهذا الشكل".

وفي سياق متصل قال الغندور"VAR بدأ منذ مونديال 2018، وطالما الاتحاد الدولي يشجع التقنية، إذن ستتوفر في كل دول العالم مع مرور الوقت".

ولفت "سيكون هناك مؤتمر صحفي موسع لاتحاد الكرة للإعلان عن تفاصيل كيفية تطبيق تقنية الفيديو في مصر، وممنوع أن يتحدث أحد، أحترم القرار، ولكن أؤكد سيطبق الـVAR، التدريب على تقنية الفيديو يحتاج 4 أسابيع وفقا للعدد الذي طلبنان، يتبعه الحصول على الرخصة الدولية".
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