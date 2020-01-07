هاني حتحوت يطالب محمد صلاح بتوضيح أسباب غيابه عن حفل الأفضل في أفريقيا ..فيديو

وجه الإعلامي هاني حتحوت، رسالة إلى نجمنا المصري محمد صلاح، جناح ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، طالبه بمواجهة الجماهير المصرية بسبب غيابه عن حفل الأفضل فى أفريقيا عام 2019.





وقال هاني حتحوت، عبر برنامج "الماتش" المذاع على قناة "صدى البلد"، "يجب على محمد صلاح توضيح غيابه عن حفل الأفضل فى أفريقيا وسبب منع محبيك من مشاهدتك عبر الحفل الأكبر فى القارة السمراء".





وتوج ساديو ماني بجائزة أفضل لاعب فى قارة أفريقيا لعام 2019 ، عقب منافسة شرسة مع المصري محمد صلاح زميله فى ليفربول، ورياض محرز لاعب مانشستر سيتى.





وأضاف حتحوت "مبررات غياب محمد صلاح عن حفل توزيع جوائز الأفضل فى أفريقيا غير منطقية، ويجب عليه توضيح الأسباب للجماهير الذي يعد هو ملك لها كونه لاعبا مهما في صفوف منتخب مصر".