سقوط صواريخ على قاعدة عسكرية أمريكية في العراق

وتشهد المنشآت والمصالح العراقية توترا شديدا على خلفية اغتيال قائد فيلق القدس، قاسم سليماني، في ضربة نفذتها طائرة مسيرة أمريكية





وقال الرئيس الأمريكي إن بلاده مستعدة للرد الإيراني على مقتل سليماني، وسترد واشنطن بدورها على أي عمل إيراني.



