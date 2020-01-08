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أخبار العالم

سقوط صواريخ على قاعدة عسكرية أمريكية في العراق

الأربعاء 08/يناير/2020 - 01:25 ص
سقوط صواريخ على قاعدة
سقوط صواريخ على قاعدة عين الأسد في العراق
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رحيم يسري
أكدت وسائل إعلام إيرانية، سقوط صواريخ، على قاعدة عسكرية أمريكية في العراق.

وأفادت قناة "الغد"، بسقوط 6 صواريخ على قاعدة عين الأسد التي تستضيف القوات الأمريكية، في محافظة الأنبار بالعراق.

تزامن ذلك، مع تأكيد شهود عيان، وقوع انفجارات في أربيل.

وتشهد المنشآت والمصالح العراقية توترا شديدا على خلفية اغتيال قائد فيلق القدس، قاسم سليماني، في ضربة نفذتها طائرة مسيرة أمريكية.

وقال الرئيس الأمريكي إن بلاده مستعدة للرد الإيراني على مقتل سليماني، وسترد واشنطن بدورها على أي عمل إيراني.

وقالت إيران إنها سترد على مقتل سليماني، وقال مسؤولون إن الرد سيكون عسكريا.
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