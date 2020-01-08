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أخبار العالم

سر اختيار إيران توقيت الرد على اغتيال قاسم سليماني

الأربعاء 08/يناير/2020 - 03:55 ص
إيران تقصف قاعدة
إيران تقصف قاعدة عين الأسد ردا على اغتيال قاسم سليماني
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رحيم يسري
تبنى الحرس الثوري الإيراني، استهداف قاعدة عين الأسد للقوات الأمريكية في العراق، في إطار الثأر لمقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري خلال ضربة أمريكية في بغداد الجمعة الماضي.

وحذر الحرس الثوري، في بيان، من أي رد أمريكي على استهداف القوات الأمريكية في العراق.

وكشفت "نيويورك تايمز" عن سر اختيار توقيت العملية قائلة إنه تم تنفيذ هجمات اليوم في حوالي الساعة 1:20 صباحًا ، في نفس الوقت الذي قتلت فيه الولايات المتحدة الجنرال سليماني.

كما أكد الحرس الثوري الإيراني أن قاعدة عين الأسد التي تضم قوات أمريكية "دُمرت تمامًا" ردًا على مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية بإطلاق موجة جديدة من الصواريخ ضد القوات الأمريكية في العراق.

وأكدت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" أنه من الواضح أن هذه الصواريخ انطلقت من إيران وأنها تعمل على التقييم الأولي للأضرار الناجمة عن الهجوم.

وأوضحت الوزارة أن الهجمات الإيرانية استهدفت قاعدتين عسكريتين تضم قوات أمريكية في العراق.

وأعلن البنتاجون أن إيران أطلقت عشرات الصواريخ الباليستية على الجيش الأمريكي وقوات التحالف في العراق.
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