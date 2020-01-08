وزير الدفاع الأمريكي يجري اتصالات بقادة المنطقة عقب الهجوم الإيراني

أكد مسئول بوزارة الدفاع الأمريكية أن الوزير مارك اسبر اتصل بقادة المنطقة في الخليج والشرق الأوسط بعد الضربات الإيرانية.





والتقى وزير الدفاع الأمريكي مارك اسبر ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بالرئيس دونالد ترامب قليل عقب استهداف إيران لقاعدة عين الأسد التي تضم قوات أمريكية في العراق، وفقا لقناة "فوكس نيوز".





يأتي ذلك عقب تبنى الحرس الثوري الإيراني استهداف قاعدة عين الأسد للقوات الأمريكية في العراق، في إطار الثأر لمقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري خلال ضربة أمريكية في بغداد الجمعة الماضي.





وحذر الحرس الثوري في بيان من أي رد أمريكي على استهداف القوات الأمريكية في العراق.





كما أكد الحرس الثوري الإيراني أن قاعدة عين الأسد التي تضم قوات أمريكية "دُمرت تمامًا" ردًا على مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس.





وأكدت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" أنه من الواضح أن هذه الصواريخ انطلقت من إيران وأنها تعمل على التقييم الأولي للأضرار الناجمة عن الهجوم.





وأوضحت الوزارة أن الهجمات الإيرانية استهدفت قاعدتين عسكريتين تضم قوات أمريكية في العراق.



