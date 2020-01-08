بعد القصف الإيراني.. روحاني يتوعد أمريكا

نقل التليفزيون الرسمي الإيراني، عن الرئيس حسن روحاني، قوله إن الولايات المتحدة الأمريكية قطعت يد قاسم سليماني ونحن سنقطع أرجلها من هذه المنطقة.



يأتي ذلك التعليق، بعد إعلان الحرس الثوري الإيراني، استهداف قاعدتين عسكريتين أمريكيتين في العراق، في إطار الثأر لمقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري خلال ضربة أمريكية في بغداد الجمعة الماضي.



وبحسب استخبارات الحرس الثوري، فإن الضربة العسكرية التي تمت بـ 22 صاروخا باليستيا انطلقت من الأراضي الإيرانية، واستهدفت قاعدتين أمريكيتين وهما "عين الأسد" والقاعدة الثانية في أربيل.



وحذر الحرس الثوري في بيان من أي رد أمريكي على استهداف القوات الأمريكية في العراق.



وأكدت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" أنه من الواضح أن هذه الصواريخ انطلقت من إيران وأنها تعمل على التقييم الأولي للأضرار الناجمة عن الهجوم.