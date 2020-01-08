رئيس جامعة الزقازيق ومحافظ الشرقية يبحثان استكمال المشروعات المتعثرة بالجامعة

عقد الدكتور "عثمان شعلان" رئيس جامعة الزقازيق اليوم اجتماعا لبحث موقف المشروعات المتعثرة الجاري تنفيذها بنطاق محافظة الشرقية بحضور الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية والقيادات التنفيذية بالمحافظة ومديري المديريات الخدمية ورؤساء المراكز والمدن بقاعة الإجتماعات بالديوان العام .



أكد الدكتور عثمان شعلان رئيس الجامعة أن الاجتماع يأتي في إطار تنفيذ خطط الدولة لدعم مقومات التنمية الشاملة بما يساهم في الارتقاء في تقديم الخدمات خاصة الخدمات الصحية والتعليمية ،مشيرا أنه تم استعراض كافة اجراءات استكمال مشروعي معهد الأورام ومسرح كلية الزراعة وخروجهم إلي حيز تقديم الخدمات .



وأشار "شعلان" إلي ان مشروع معهد الأورام مقام علي مساحة 11200م والمكون من بدروم و8 أدوار ومشروع مسرح كلية الزراعة والمقام علي مساحة 1600م قد تم الإنتهاء من أعمال الإنشاءات بهما وباقي استكمال أعمال التشطيبات والتجهيزات.