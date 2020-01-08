هذا الشرط لا يجوز شرعا ويبطل عقد الشراكة في التجارة| تعرف عليه

هل يجوز تحديد نسبة ربح ثابتة من رأس المال



هل السحب من رأس المال بالبنك قبل بلوغ الحول بأيام يسقط الزكاة؟



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أرسل شخص سؤال إلى الشيخ أبو بكر الشافعي من علماء الأزهر الشريف عبر صفحته الرسمية يقول فيه : " أعطيت ١٠ آلاف جنيه لصديقي من أجل التجارة، ودفع هو مثلهم ، وكنت خائفا من الخسارة، وأخبرني بأن الخسارة يتحملها بمفرده ، هل هذا حلال؟؟رد الشيخ أبو بكر: هذا محرم لا يجوز، وهذا الشرط باطل، ويجب أن تشتركوا في الربح والخسارة، والعقد بهذه الصورة غير صحيح وباطل.قال الشيخ أحمد وسام، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه لا يجوز شرعًا تحديد نسبة ربح ثابتة من رأس المال، كأن يكون له أرباح 10 آلاف سنويا، ولكن يجوز تحديد نسبة الربح بالنسبة المئوية كأن يكون له نسبة ربح 10% سنويًا.وأوضح «وسام» في إجابته عن سؤال: «مصنع يأخذ أسهمًا مقابل ربح شهري ثابت من نسبة الأرباح إلى حين التصفية في آخر الموسم؟» أنه يجوز الحصول على ربح شهري ثابت على أن يخصم ما حصل عليه من نسبة الأرباح السنوية عند التصفية في آخر الموسم، لكن تحديد نسبة من رأس المال ثابتة فهذا لا يجوز ويجعل المعاملة فاسدة.وضرب مثالًا توضيحيًا: كمنْ يكون شريكًا لأحد التجار ويحصل منه على ربح شهري ألف جنيه ثابث مثلًا، ولا يعطيه هذا التاجر في آخر العام أموالًا أخرى، فهذا غير جائز، بل عليه أن يحسب الربح في آخر العام ويعطيه نصيبه.ورد إلى صفحة دار الإفتاء الرسمية سؤال يقول صاحبه: "أضع مبلغا بالبنك وبالغ للنصاب ولكن قبل أن يبلغ الحول بأسبوع سحبت جزءا منه لبناء منزل فهل أخرج عليه زكاة؟".رد الشيخ أحمد ممدوح مدير إدارة الأبحاث الشرعية بدار الإفتاء خلال البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء، قائلا: "اعلم أن الحول يكون عاما هجريا وليس ميلاديا وعلى كل حال إذا بلغ مالك النصاب وقبل أن يبلغ العام أو الحول بساعة واحد فقط وقمت بسحب جزء منه فليس عليك زكاة لأنه لم يبلغ الحول فهذا شرط أساسي لإخراج الزكاة"، أما إذا كان المبلغ المتبقى أتم الحول والنصاب فلتخرج عليه زكاة 2.5 %.اقرأ أيضا :