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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مسيرات أوكرانية تشعل النيران في ميناء ومسرح مدينة ماخاتشكالا

ارشيفي
ارشيفي
محمود نوفل

أعلنت سلطات داغستان اندلاع حرائق في ميناء ومسرح مدينة ماخاتشكالا نتيجة لهجوم أوكراني بالمسيرات على المدينة دون وقوع إصابات.

وفي المقابل ، كانت وزارة الدفاع الروسية،  قد قالت في وقت سابق أن القوات المسلحة الروسية استهدفت منشآت لوجستية عند نقطة تفتيش السيارات "ستاروكازاتشي" المستخدمة لتوصيل الإمدادات العسكرية إلى أوكرانيا.

وقالت الوزارة - في بيان، أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية -: "واصلت القوات المسلحة الروسية الليلة الماضية شن ضربات مركبة على المنشآت الصناعية العسكرية والموانئ والسفن الأوكرانية ، فضلاً عن مراكز الخدمات اللوجستية العاملة لصالح القوات المسلحة الأوكرانية".

وأوضح أن ️القوات المسلحة الروسية استهدفت بأسلحة أرضية وجوية عالية الدفة وبطائرات دون طيار، مرافق لوجستية عند نقطة تفتيش السيارات "ستارو كازاتشي" البري المستخدم لنقل شحنات عسكرية إلى أوكرانيا، وفي كييف مستودع مؤسسة لإنتاج القوارب المسيرة والطائرات المسيرة، وفي مدينة ومقاطعة نيكولايف محطة الشحن "نيكا تيرا" ومراكز لوجستية "ميترو" و مركز"نوفايا بوتشتا" اللوجستي ومركز الخدمات اللوجستية "أتب أوتك" ومركز "نيكولاييف -2" اللوجستي التي تستخدمها القوات الأوكرانية لتخزين المعدات العسكرية، بالإضافة إلى محطة "تريخاتي" الكهربائية الفرعية التي تضمن تشغيل ميناء نيكولايف

وأضاف : "عند عبور البحر إلى ميناء أوديسا، تم استهداف سفينة بحرية، والتي كانت تنقل البضائع العسكرية إلى أوكرانيا".

وبحسب البيان فإنه "عند عبور البحر إلى ميناء أوديسا، تم استهداف سفينة بحرية، كانت تنقل البضائع العسكرية إلى أوكرانيا".

يشار إلى أنه، منذ منتصف يوليو الماضي، دأب الجيش الروسي على استهداف السفن الأوكرانية ومرافق التخزين في الموانئ، التي تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل يومي.

سلطات داغستان مدينة ماخاتشكالا مسيرات أوكرانية وزارة الدفاع الروسية القوات المسلحة الروسية

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