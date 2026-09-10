قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأهلي يواجه أهلي بنغازي الليبي وديًا استعدادًا للدوري
ترمب يدعو لإطلاق اسمه على مضيق هرمز ويحشد الجمهوريين قبل انتخابات التجديد النصفي
حلمي طولان: الأهلي يعاني.. وعودة إمام عاشور ضرورية للأهلي والمنتخب
بعد تراجعه.. سعر الذهب عيار 21 اليوم الخميس 10-9-2026
مفيش تأجيل.. بدء الدراسة في المدارس الحكومية والخاصة السبت بهذه المحافظات
ترامب يهدد بضرب «جبل الفأس» إذا استأنفت إيران أنشطة نووية
الدفاع المدني السعودي يطلق الإنذار المبكر في خميس مشيط
ترامب: إيران تنهار ولم تعد «المتنمر» في الشرق الأوسط
ترامب: الولايات المتحدة تسيطر على مضيق هرمز
بسبب الفوضى والعنصرية.. تقييد راكب بشريط لاصق داخل طائرة أمريكية
ميدفيديف: العالم يقترب من حافة مواجهة نووية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

سي بي إس: تعرض طائرات عسكرية أمريكية لأضرار جراء ضربات على قاعدة جوية بالأردن

تعرض طائرات عسكرية أمريكية لأضرار بالاردن
تعرض طائرات عسكرية أمريكية لأضرار بالاردن
القسم الخارجي

كشفت شبكة «سي بي إس» الأمريكية أن عددًا من الطائرات العسكرية الأمريكية تعرض لأضرار جراء ضربات وقعت ليلًا واستهدفت قاعدة موفق السلطي الجوية في الأردن، في تطور يعكس تصاعد حدة المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران في المنطقة.

وبحسب ما نقلته وكالة «رويترز» عن مراسلة «سي بي إس» جنيفر جاكوبس، تعرضت طائرة أمريكية من طراز A-10 ثاندر بولت، المعروفة باسم «وارتوج»، للإصابة، ما أدى إلى فقدان أحد أجنحتها، بينما لحقت أضرار محدودة بنحو 8 مقاتلات من طراز F-15.

وأشارت التقارير إلى أن الطائرات المتضررة من طراز F-15 أعيدت إلى الخدمة بعد إصلاح الأضرار التي لحقت بها، فيما لم ترد تقارير عن سقوط قتلى أمريكيين جراء الهجوم على القاعدة.

وتأتي هذه الضربات في ظل تصعيد عسكري متسارع بين واشنطن وطهران، بعدما أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف قاعدة أمريكية في منطقة الأزرق بالأردن بصواريخ باليستية، ردًا على ضربات أمريكية استهدفت ناقلات نفط إيرانية.

وكانت السلطات الأردنية قد أعلنت أن دفاعاتها الجوية اعترضت 18 صاروخًا من أصل 20 صاروخًا باليستيًا أطلقت من إيران باتجاه الأراضي الأردنية، فيما سقط صاروخان في مناطق غير مأهولة، وفق تقارير إعلامية، دون تسجيل خسائر بشرية.

ويُعدّ الهجوم على قاعدة موفق السلطي تطورًا لافتًا بالنظر إلى أهمية المنشأة في العمليات العسكرية الأمريكية بالمنطقة، إذ تستخدمها القوات الأمريكية كمركز لوجستي وعملياتي، ما يجعلها هدفًا ذا أهمية في ظل اتساع نطاق المواجهة مع إيران.

الطائرات العسكرية الأمريكية الأردن إيران الولايات المتحدة وارتوج طراز A 10 ثاندر بولت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

واقعة مثيرة بين علي محمود وعموتة بعد تعادل الأهلي مع المقاولون

ضربه في صدره.. واقعة مثيرة بين علي محمود وعموتة بعد تعادل الأهلي مع المقاولون

دان وحسام حسن

أقنعه لوجوه قذرة.. زوجة حسام حسن تثير الجدل برسالة غامضة بعد أنباء الطلاق

الوزير و مدير المدرسة

بعد إحراجه أمام المحافظ|وزير التعليم لمدير مدرسة كفر شكر:فين الجلابية؟ انت بأي لبس تشرفنا

أحمد فهمي

أحمد فهمي: فشلت كزوج ونجحت كأب.. وأحب مقارنتي بأحمد عز.. ولا أفضل المقارنة بهذا الفنان

واقعة عموتة وعلي محمود

اعتذار وتحقيق وغرامة للاعب.. تطور جديد في واقعة عموتة وعلي محمود

توقيت

موعد التوقيت الشتوي 2026 في مصر وتأخير الساعة 60 دقيقة

الأهلي

موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد التعادل أمام المقاولون العرب

جانب من الحادث

نعتذر عن التأخيرات.. أول تعليق من السكة الحديد على حادث قطار بالعياط

ترشيحاتنا

محمد الباسوسي

بعد نجاة شيري عادل من حادث.. رئيس مهرجان الغردقة يشكر رجال الداخلية

مي عمر

مي عمر تتألق بإطلالة ملكية من فعاليات مهرجان الفضائيات العربية

شاهيناز

شاهيناز تطرح أحدث أغانيها" إيه الجمال ده.. فيديو

بالصور

ضع ثمرة منها فى اللانش بوكس.. فوائد تناول التفاح يوميًا

ضع ثمرة منها فى لانش بوكس..فوائد تناول التفاح يوميًا
ضع ثمرة منها فى لانش بوكس..فوائد تناول التفاح يوميًا
ضع ثمرة منها فى لانش بوكس..فوائد تناول التفاح يوميًا

بملابس كلاسيك.. يارا نعوم تخطف الأنظار في عيد ميلاد ابنتها

يارا نعوم تخطف الانظار فى عيد ميلاد ابنتها
يارا نعوم تخطف الانظار فى عيد ميلاد ابنتها
يارا نعوم تخطف الانظار فى عيد ميلاد ابنتها

فوائد عديدة.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول للشاي بالزنجبيل؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول لشاى بالزنجبيل؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول لشاى بالزنجبيل؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول لشاى بالزنجبيل؟

حرب الأسعار تضرب سوق السيارات الصيني.. المبيعات تهبط 24% والصادرات تقفز

سوق السيارات الصيني
سوق السيارات الصيني
سوق السيارات الصيني

فيديو

شاهيناز

شاهيناز تطرح أحدث أغانيها" إيه الجمال ده.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سبك حتب

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: حتى لا تنطفئ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخ الأقنعة البراقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: من قال أني لا أحبُ عيوبهُ؟ ‏من أجلهِ قد تُعشقُ الأخطاءُ!

هدى العراقي

​هدي العراقي تكتب: كيف يُعيد الوعي المؤسسي رسم ملامح الجهاز الإداري للدولة؟

المزيد