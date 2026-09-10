سي بي إس: تعرض طائرات عسكرية أمريكية لأضرار جراء ضربات على قاعدة جوية بالأردن

كشفت شبكة «سي بي إس» الأمريكية أن عددًا من الطائرات العسكرية الأمريكية تعرض لأضرار جراء ضربات وقعت ليلًا واستهدفت قاعدة موفق السلطي الجوية في الأردن، في تطور يعكس تصاعد حدة المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران في المنطقة.

وبحسب ما نقلته وكالة «رويترز» عن مراسلة «سي بي إس» جنيفر جاكوبس، تعرضت طائرة أمريكية من طراز A-10 ثاندر بولت، المعروفة باسم «وارتوج»، للإصابة، ما أدى إلى فقدان أحد أجنحتها، بينما لحقت أضرار محدودة بنحو 8 مقاتلات من طراز F-15.

وأشارت التقارير إلى أن الطائرات المتضررة من طراز F-15 أعيدت إلى الخدمة بعد إصلاح الأضرار التي لحقت بها، فيما لم ترد تقارير عن سقوط قتلى أمريكيين جراء الهجوم على القاعدة.

وتأتي هذه الضربات في ظل تصعيد عسكري متسارع بين واشنطن وطهران، بعدما أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف قاعدة أمريكية في منطقة الأزرق بالأردن بصواريخ باليستية، ردًا على ضربات أمريكية استهدفت ناقلات نفط إيرانية.

وكانت السلطات الأردنية قد أعلنت أن دفاعاتها الجوية اعترضت 18 صاروخًا من أصل 20 صاروخًا باليستيًا أطلقت من إيران باتجاه الأراضي الأردنية، فيما سقط صاروخان في مناطق غير مأهولة، وفق تقارير إعلامية، دون تسجيل خسائر بشرية.

ويُعدّ الهجوم على قاعدة موفق السلطي تطورًا لافتًا بالنظر إلى أهمية المنشأة في العمليات العسكرية الأمريكية بالمنطقة، إذ تستخدمها القوات الأمريكية كمركز لوجستي وعملياتي، ما يجعلها هدفًا ذا أهمية في ظل اتساع نطاق المواجهة مع إيران.