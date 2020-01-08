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فن

نفاد تذاكر حفل عمرو دياب في جدة

الأربعاء 08/يناير/2020 - 03:33 م
عمرو دياب
عمرو دياب
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شيرى نبيل
يستعد النجم الكبير عمرو دياب لإحياء حفل غنائي ضخم في مدينة جدة بالسعودية وذلك بقاعة ليلتي.

ومن جانبها كشفت الجهة المنظمة للحفل عن نفاد التذاكر خاصة وأن الحفل هو الأول لعمرو دياب في جدة خلال عام ٢٠٢٠ حيث أحيا العام الماضي حفلا هناك وشهد حضورا جماهيريا غفيرا تجاوز ٣٠ الف شخص.

ومن ناحية أخرى يستعد الهضبة لإحياء حفل غنائي ياكبير في ميديا سيتي دبي يوم ٢٤ يناير الجاري.
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