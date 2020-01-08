لن أسمح بامتلاك إيران سلاحا نوويا .. ترامب: لا خسائر في الأرواح وكل جنودنا بأمان.. فيديو

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران استولت على سفن في الخليج، وشنت هجمات واعتداءات ضد منشآت نفطية سعودية.



وأضاف دونالد ترامب خلال كلمته في المؤتمر الصحفي الخاص بالرد على الهجمات الإيرانية على قاعدة عين الأسد الأمريكية، قائلا:" طالما كنت رئيس لامريكا فلن نسمح لإيران بان تحصل على السلاح النووي، سعيد بان اخبركم انه لم يتم الإضرار بأي أمريكي في الهجوم من قبل النظام الإيراني على قاعدة عين الأسد الامريكية بالعراق".



وتابع ترامب:" لم تسجل أي خسائر في الأرواح وكل الجنود في أمان وتم تسجيل ضرر محدود في قواعدنا". وأشار إلى أن إيران ترفع شعار الموت لأمريكا.



وأكمل ترامب:" القوات الأمريكية مستعدة لاي شيء ويبدو ان إيران تتراجع وهذا شيء جيد".