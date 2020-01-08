AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

لن أسمح بامتلاك إيران سلاحا نوويا .. ترامب: لا خسائر في الأرواح وكل جنودنا بأمان.. فيديو

الأربعاء 08/يناير/2020 - 06:36 م
ترامب
ترامب
Advertisements
هاني حسين
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران استولت على سفن في الخليج، وشنت هجمات واعتداءات ضد منشآت نفطية سعودية.

وأضاف دونالد ترامب خلال كلمته في المؤتمر الصحفي الخاص بالرد على الهجمات الإيرانية على قاعدة عين الأسد الأمريكية، قائلا:" طالما كنت رئيس لامريكا فلن نسمح لإيران بان تحصل على السلاح النووي، سعيد بان اخبركم انه لم يتم الإضرار بأي أمريكي في الهجوم من قبل النظام الإيراني على قاعدة عين الأسد الامريكية بالعراق".

وتابع ترامب:" لم تسجل أي خسائر في الأرواح وكل الجنود في أمان وتم تسجيل ضرر محدود في قواعدنا". وأشار إلى أن إيران ترفع شعار الموت لأمريكا.

وأكمل ترامب:" القوات الأمريكية مستعدة لاي شيء ويبدو ان إيران تتراجع وهذا شيء جيد".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد قصف قاعدة عين الأسد بالعراق.. ترامب يجتمع مع فريقه للأمن القومي

أول تحرك من ترامب عقب استهداف قاعدة عين الأسد في العراق

ترامب يجتمع مع وزيري الخارجية والدفاع ورئيس الأركان في البيت الأبيض

أول رد من ترامب على قصف إيران لقاعدة عين الأسد بالعراق

ترامب يغرد عن القصف الإيراني على القواعد الأمريكية في العراق

هجوم الانتقام | إيران تقصف قاعدتين أمريكيتين في العراق.. وترامب يناقش الرد

ترشيحاتنا

الحكومة توافق على صرف التعويضات النقدية والعينية للمتضررين من تعلية خزان أسوان

ننشر بنود شكوى الزمالك الى الفيفا لـ إيقاف كهربا

شاهد.. ظهور نادر للفنانة المعتزلة نسرين

وسط تقدم الجيش الليبي.. حفتر يلتقي كونتي في زيارة مفاجئة إلى روما

عاجل.. الكويت تنفي انسحاب القوات الأمريكية وتعلن اختراق حساب وكالة أنبائها

بلون موحد دون فرقعة زيت.. طريقة تحمير الدجاج الكامل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سبب غريب وراء نحافة داليا مصطفى

أحلى من الكافيهات.. طريقة عمل عصير الليمون بالنعناع

في 10 دقائق.. 5 حيل منزلية تقلل آلام القدمين