وزير خارجية فرنسا: الترسيم الحدودي البحري بين تركيا والحكومة الليبية يثير القلق الكبير

قال وزير خارجية فرنسا، جان إيف لودريان، إن الترسيم الحدودي البحري الذي تم بين تركيا والحكومة الليبية؛ موضوع يثير القلق الكبير، والاتحاد الأوروبي عبَّر بكل وضوح عن موقفه في هذا الأمر.



وأَضاف جان إيف لودريان، في مؤتمر صحفي حول الاجتماع التنسيقي الوزاري الذي تستضيفه مصر لبحث التطورات في ليبيا وشرق المتوسط، أن الاتفاق التركي والحكومة الليبية يؤثر مباشرة مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، مؤكدا عدم وجود أساس قانوني للاتفاق؛ لأنه يؤثر على قبرص واليونان، ومخالف للقانون الدولي.



وأشار وزير خارجية فرنسا إلى أن تركيا يمكن لها ان تكون لاعبا هاما في شرق المتوسط، ويمكن أن يكون لها أساس في استقرار للمنطقة إذا قابلت قانون البحار ووافقت الانخراط مع الدول بالمنطقة.



وشدد على أن هناك ثلاثة مبادئ لا بد الالتزام بها ضرورة احترام القانون الدولي واحترام سيادة الدول، والاحترام والتشاور، لحل الخلافات وليس عسكرة هذ المنطقة او الحلول الفردية، منوها إلى أن الوضع في ليبيا لابد ان يستقر لوحدة الدولة وهذا ما أكد عليه خلال اجتماع اليوم.