AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أستون فيلا ينهي الشوط الأول متقدما على ليستر سيتي بـ كأس كاراباو

الأربعاء 08/يناير/2020 - 11:12 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد هاني
أنهي فريق أستون فيلا الشوط الأول متقدما بهدف دون رد في شباك ليستر سيتي، ضمن ذهاب نصف نهائي كأس كاراباو في المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب "كينج باور".

تقدم أستون فيلا في الدقيقة 29، عن طريق جيلبرت، بعدما حوّل عرضية الغازي في المرمى، ليتقدم فريقه بهدف.

ويدخل أستون فيلا المباراة بـ محمود حسن تريزيجية أساسيا مع فيلا فيما يبقى أحمد المحمدي على مقاعد البدلاء.

حيث يبدأ فيلا المباراة بالتشكيل التالي:

نيلاند - كونسا - مينجز - هاوز - جيلبرت - دوجلاس لويز - ناكامبا - تايلور - أنور الغازي - تريزيجية - جاك جريليش.

ويلتقي الفائز من تلك المباراة مع الفائز من مواجهة مانشستر سيتي، ومانشستر يونايتد، والتي انتهت مباراة الذهاب بينهما في أولد ترافورد بفوز السيتزن بثلاثية مقابل هدف وحيد.
Advertisements

ترشيحاتنا

فرحة بين أهالي الجيزة بعد ترشح «أبو العينين» لانتخابات مجلس النواب

عاجل | الرئيس الأمريكي يلقي بيانا في السادسة مساء عن إيران

مكنتش لاقي دبايح أبيعها .. اعترافات مثيرة لمرتكب مجزرة كفر الدوار

6 دول مع محمد صلاح .. تفاصيل تصويت حفل أفضل لاعب في إفريقيا

العد التنازلي .. اِعرف موعد انطلاق البث المباشر لـ قناة الزمالك

ترامب يعلن: هكذا سنعاقب إيران على الضربة الصاروخية لـ قواتنا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مفاجأة | سر علاقة نانسى عجرم وزوجها بالقتيل قبل حادث محاولة اقتحام منزلها

شاهد.. صور سلاف فواخرجى مع فرسانها الأربعة

شاهد.. تعديل خطوط الغاز المتعارضة مع مسار مترو الأنفاق بمنطقة الهرم