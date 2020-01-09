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حوادث

إصابة ضابطين و5 مجندين في حادث انقلاب سيارة شرطة بقنا

الخميس 09/يناير/2020 - 11:02 ص
نقل مصابين
نقل مصابين
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يوسف رجب
أسفر حادث انقلاب سيارة شرطة بطريق قنا الصحراوي الشرقي" الكيلو 5 باتجاه سوهاج" عن إصابة ضابطي شرطة و5 مجندين.

وبحسب بيان، الخميس، تلقى اللواء شريف عبدالحميد، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة قنا، يفيد بوقوع حادث انقلاب لسيارة شرطة 2 كابينة، قوات أمن، بقنا، على طريق الجيش بعد الكارتة بـ5 كيلو، وأسفر الحادث عن إصابة كل من محمود سليمان الشرقاوي، نقيب 26 عامًا، اشتباه كسر بالفقرات العنقية، ومؤمن يحيى محمد، نقيب 28 عامًا،شتباه كسر بالعمود الفقري. 

كما أصيب كل من ناصر حسن بهيج، مجند 22 عامًا، جرح بالوجه حوالي ٥سم وكدمات بالجسم، مصطفى يوسف مرتضى، مجند21عامًا، اشتباه كسر بعظام الجمجمة،مجند محمود سعد سيد 22عامًا، اشتباه ما بعد الارتجاج وكسر بالفخذ الأيسر، وفؤاد عبد الملاك فؤاد، مجند 21عامًا، اشتباه ما بعد الارتجاج، وأحمد سعيد محمود، مجند 22 عامًا، كسر بالساق اليمني.

وتم نقل المصابين إلى المستشفى العام وجار إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
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