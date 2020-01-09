AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

شاهد .. بروفة ناجحة لتوصيل تابلت 2 ثانوي بمنصة الامتحانات الإلكترونية بمدارس المطرية

الخميس 09/يناير/2020 - 11:12 ص
تابلت 2 ثانوي
تابلت 2 ثانوي
Advertisements
ياســـمين بدوي
بدأت المدارس الثانوية تنهي استعداداتها لانطلاق امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي التي من المقرر أن تبدأ يوم 11 يناير 2020

ويتركز الاهتمام بشكل أكبر على الاستعداد لامتحانات الصف الثاني الثانوي ، والتي أكدت وزارة التربية والتعليم عقدها إلكترونيا عبر أجهزة التابلت

حيث تقوم المدارس الثانوية خلال الأسبوع الجاري بالتأكد من ضبط الشبكات المسئولة عن تسهيل دخول الطلاب على منصة الامتحانات الإلكترونية.

وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد صور للبروفات التي قامت بها مدارس إدارة المطرية التعليمية ، لتجربة دخول تابلت طلاب 2 ثانوي على منصة الامتحانات الإلكترونية استعدادا لامتحانات 2 ثانوي الإلكترونية .



حيث تم التقاط هذه الصور من داخل مدرسة السيدة خديجة الثانوية بإدارة المطرية التعليمية ، والتي نجح فيها طلاب 2 ثانوي اليوم في الدخول على منصة الامتحانات الإلكترونية بنجاح و بدون أي أعطال.

ومن جانبه أكد الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين والتعليم العام ، أنه سيتم تشكيل غرفة متابعة مركزية بديوان عام الوزارة، لمتابعة الإجراءات الخاصة باختبارات الصف الأول الثانوي والصف الثاني الثانوي.

وأشار نائب وزير التربية والتعليم إلى أنه سيتم تشكيل غرفة متابعة على مستوى المديرية برئاسة مدير المديرية ، وعضوية مدير التعليم الثانوي ، والموجه العام للمادة ، ومدير مركز التطوير ، كما سيتم تشكيل غرفة متابعة على مستوى الإدارة التعليمية برئاسة مدير عام الإدارة وعضوية وكيل الإدارة ومدير المرحلة الثانوية بالإدارة وموجه أول المادة.

‎وشدد نائب الوزير لشئون المعلمين على تطبيق القانون رقم 73 لسنة 2017 في شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

أما عن جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي :
فيمتحن الطلاب يوم السبت 11 يناير اللغة العربية من 9 صباحا لـ 12 ظهرا ، ويمتحن الطلاب يوم الاثنين 13 يناير 2020 اللغة الاجنبية الاولى من 9 صباحا لـ 12 ظهرا ، ويمتحن الطلاب الثلاثاء 14 يناير 2020 الاحياء بالنسبة لطلاب علمي و الفلسفة بالنسبة لطلاب ادبي من 9: لـ 11 صباحا ، ثم يمتحن الطلاب يوم الاربعاء 15 يناير 2020 اللغة الاجنبية الثانية من 9 صباحا لـ 11 صباحا.

ويمتحن الطلاب يوم الخميس 16 يناير 2020 الجبر والتفاضل وحساب المثلثات من 9 صباحا لـ 12 ظهرا .

ويمتحن الطلاب يوم السبت 18 يناير 2020 الفيزياء لطلاب العلمي والتاريخ لطلاب الادبي من 9 صباحا لـ 11 صباحا ، ويمتحن الطلاب يوم الأحد 19 يناير 2020 التطبيقات الرياضية لطلاب العلمي من 9 صباحا لـ 11:30 صباحا ، ويمتحن طلاب الادبي علم النفس و الاجتماع من 9 صباحا لـ 11 صباحا ، ويمتحن الطلاب يوم الاربعاء 22 يناير 2020 الكيمياء لطلاب العلمي والجغرافيا لطلاب الأدبي من 9 صباحا لـ 11 صباحا.
شاهد .. بروفة ناجحة لتوصيل تابلت 2 ثانوي بمنصة الامتحانات الإلكترونية بمدارس المطرية
شاهد .. بروفة ناجحة لتوصيل تابلت 2 ثانوي بمنصة الامتحانات الإلكترونية بمدارس المطرية
شاهد .. بروفة ناجحة لتوصيل تابلت 2 ثانوي بمنصة الامتحانات الإلكترونية بمدارس المطرية
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تعليمات جديدة من التعليم لـ المدارس استعدادا لامتحانات 2 ثانوي الإلكترونية

طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي يستعدون لبدء الامتحانات 11 يناير .. اعرف الجدول الآن

لطلاب 2 ثانوي .. إتاحة تسليم كروت كلمات السر وأكواد منصة الامتحانات الإلكترونية

جدول امتحانات الصف الأول الثانوى 2020 .. اعرف تفاصيله الآن

إجراء مهم مقرر حال تعطل تابلت الطالب في لجنة امتحان 2 ثانوي

بروفات للدخول على منصة الامتحانات الإلكترونية لطلاب 2 ثانوي قبل 11 يناير

ترشيحاتنا

روبرتسون: أُفضل اللعب لـ محمد صلاح وفيرمينو عن ساديو ماني

شك فى سلوكها.. حبس فلاح قتل شقيقته بطريق أسيوط الغربى

تخفيض جديد في أسعار سكودا skoda بقيمة 40 ألف جنيه.. تفاصيل

عاهل الأردن يقلد الأميرة سلمى بنت عبدالله جناح الطيران.. صور

لكل اسم حكاية.. مسجد الوداع كنز أثري على أرض المنيا.. صور

تحرك برلماني لزيادة دعم بطاقات التموين إلى 100 جنيه وتكافل وكرامة 600

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تصادم عربتي بترول واشتعال النار في سيارة ملاكي بطريق الإسكندرية الصحراوي.. صور

لكل اسم حكاية.. مسجد الوداع كنز أثري على أرض المنيا.. صور

المعاينة الأولية لـ فيلا إيهاب توفيق تكشف سبب اندلاع الحريق.. صور