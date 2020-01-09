شاهد .. بروفة ناجحة لتوصيل تابلت 2 ثانوي بمنصة الامتحانات الإلكترونية بمدارس المطرية

بدأت المدارس الثانوية تنهي استعداداتها لانطلاق امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي التي من المقرر أن تبدأ يوم 11 يناير 2020
ويتركز الاهتمام بشكل أكبر على الاستعداد لامتحانات الصف الثاني الثانوي ، والتي أكدت وزارة التربية والتعليم عقدها إلكترونيا عبر أجهزة التابلت
حيث تقوم المدارس الثانوية خلال الأسبوع الجاري بالتأكد من ضبط الشبكات المسئولة عن تسهيل دخول الطلاب على منصة الامتحانات الإلكترونية.
وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد صور للبروفات التي قامت بها مدارس إدارة المطرية التعليمية ، لتجربة دخول تابلت طلاب 2 ثانوي على منصة الامتحانات الإلكترونية استعدادا لامتحانات 2 ثانوي الإلكترونية .
ومن جانبه أكد الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين والتعليم العام ، أنه سيتم تشكيل غرفة متابعة مركزية بديوان عام الوزارة، لمتابعة الإجراءات الخاصة باختبارات الصف الأول الثانوي والصف الثاني الثانوي.
وأشار نائب وزير التربية والتعليم إلى أنه سيتم تشكيل غرفة متابعة على مستوى المديرية برئاسة مدير المديرية ، وعضوية مدير التعليم الثانوي ، والموجه العام للمادة ، ومدير مركز التطوير ، كما سيتم تشكيل غرفة متابعة على مستوى الإدارة التعليمية برئاسة مدير عام الإدارة وعضوية وكيل الإدارة ومدير المرحلة الثانوية بالإدارة وموجه أول المادة.
وشدد نائب الوزير لشئون المعلمين على تطبيق القانون رقم 73 لسنة 2017 في شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.
أما عن جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي :
فيمتحن الطلاب يوم السبت 11 يناير اللغة العربية من 9 صباحا لـ 12 ظهرا ، ويمتحن الطلاب يوم الاثنين 13 يناير 2020 اللغة الاجنبية الاولى من 9 صباحا لـ 12 ظهرا ، ويمتحن الطلاب الثلاثاء 14 يناير 2020 الاحياء بالنسبة لطلاب علمي و الفلسفة بالنسبة لطلاب ادبي من 9: لـ 11 صباحا ، ثم يمتحن الطلاب يوم الاربعاء 15 يناير 2020 اللغة الاجنبية الثانية من 9 صباحا لـ 11 صباحا.
ويمتحن الطلاب يوم الخميس 16 يناير 2020 الجبر والتفاضل وحساب المثلثات من 9 صباحا لـ 12 ظهرا .
ويمتحن الطلاب يوم السبت 18 يناير 2020 الفيزياء لطلاب العلمي والتاريخ لطلاب الادبي من 9 صباحا لـ 11 صباحا ، ويمتحن الطلاب يوم الأحد 19 يناير 2020 التطبيقات الرياضية لطلاب العلمي من 9 صباحا لـ 11:30 صباحا ، ويمتحن طلاب الادبي علم النفس و الاجتماع من 9 صباحا لـ 11 صباحا ، ويمتحن الطلاب يوم الاربعاء 22 يناير 2020 الكيمياء لطلاب العلمي والجغرافيا لطلاب الأدبي من 9 صباحا لـ 11 صباحا.
ويتركز الاهتمام بشكل أكبر على الاستعداد لامتحانات الصف الثاني الثانوي ، والتي أكدت وزارة التربية والتعليم عقدها إلكترونيا عبر أجهزة التابلت
حيث تقوم المدارس الثانوية خلال الأسبوع الجاري بالتأكد من ضبط الشبكات المسئولة عن تسهيل دخول الطلاب على منصة الامتحانات الإلكترونية.
وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد صور للبروفات التي قامت بها مدارس إدارة المطرية التعليمية ، لتجربة دخول تابلت طلاب 2 ثانوي على منصة الامتحانات الإلكترونية استعدادا لامتحانات 2 ثانوي الإلكترونية .
حيث تم التقاط هذه الصور من داخل مدرسة السيدة خديجة الثانوية بإدارة المطرية التعليمية ، والتي نجح فيها طلاب 2 ثانوي اليوم في الدخول على منصة الامتحانات الإلكترونية بنجاح و بدون أي أعطال.
ومن جانبه أكد الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين والتعليم العام ، أنه سيتم تشكيل غرفة متابعة مركزية بديوان عام الوزارة، لمتابعة الإجراءات الخاصة باختبارات الصف الأول الثانوي والصف الثاني الثانوي.
وأشار نائب وزير التربية والتعليم إلى أنه سيتم تشكيل غرفة متابعة على مستوى المديرية برئاسة مدير المديرية ، وعضوية مدير التعليم الثانوي ، والموجه العام للمادة ، ومدير مركز التطوير ، كما سيتم تشكيل غرفة متابعة على مستوى الإدارة التعليمية برئاسة مدير عام الإدارة وعضوية وكيل الإدارة ومدير المرحلة الثانوية بالإدارة وموجه أول المادة.
وشدد نائب الوزير لشئون المعلمين على تطبيق القانون رقم 73 لسنة 2017 في شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.
أما عن جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي :
فيمتحن الطلاب يوم السبت 11 يناير اللغة العربية من 9 صباحا لـ 12 ظهرا ، ويمتحن الطلاب يوم الاثنين 13 يناير 2020 اللغة الاجنبية الاولى من 9 صباحا لـ 12 ظهرا ، ويمتحن الطلاب الثلاثاء 14 يناير 2020 الاحياء بالنسبة لطلاب علمي و الفلسفة بالنسبة لطلاب ادبي من 9: لـ 11 صباحا ، ثم يمتحن الطلاب يوم الاربعاء 15 يناير 2020 اللغة الاجنبية الثانية من 9 صباحا لـ 11 صباحا.
ويمتحن الطلاب يوم الخميس 16 يناير 2020 الجبر والتفاضل وحساب المثلثات من 9 صباحا لـ 12 ظهرا .
ويمتحن الطلاب يوم السبت 18 يناير 2020 الفيزياء لطلاب العلمي والتاريخ لطلاب الادبي من 9 صباحا لـ 11 صباحا ، ويمتحن الطلاب يوم الأحد 19 يناير 2020 التطبيقات الرياضية لطلاب العلمي من 9 صباحا لـ 11:30 صباحا ، ويمتحن طلاب الادبي علم النفس و الاجتماع من 9 صباحا لـ 11 صباحا ، ويمتحن الطلاب يوم الاربعاء 22 يناير 2020 الكيمياء لطلاب العلمي والجغرافيا لطلاب الأدبي من 9 صباحا لـ 11 صباحا.