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ثقافة

دار الزيات تصدر كتاب «كلام ماتقالش»

الخميس 09/يناير/2020 - 11:05 ص
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
صدر حديثًا عن دار الزيات للنشر والتوزيع كتاب "كلام ماتقالش"، للكاتبة أماني علاء، ضمن استعدادات الدار لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ51، المقرر إنطلاقه 22 يناير الجاري بمركز المعارض الدولي بالتجمع الخامس.

غلاف "كلام ماتقالش" من تصميم الفنانة فاطمة الزهراء، وتصحيح لُغوي: الباشا عبدالباسط.

ومن أجواء الكتاب: 
"لما بتفارق حد عزيز عليك، أو تخلص مع حد مكالمة.. بيقولك في الأخر خلي بالك من نفسك، وعرفنا متأخر.. بعد صدمات الحياة إزاي نتعلم نخلي بالنا من نفسنا صح".

ومن المقرر أن تشارك الدار في المعرض بما يقرب من 150 عنوانا جديدا، صدر خلال عام 2019 للعددي من الكتاب الشباب وكبار المبدعين في مصر وخارجها.
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