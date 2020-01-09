دار الزيات تصدر كتاب «كلام ماتقالش»

صدر حديثًا عن دار الزيات للنشر والتوزيع كتاب "كلام ماتقالش"، للكاتبة أماني علاء، ضمن استعدادات الدار لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ51، المقرر إنطلاقه 22 يناير الجاري بمركز المعارض الدولي بالتجمع الخامس.





غلاف "كلام ماتقالش" من تصميم الفنانة فاطمة الزهراء، وتصحيح لُغوي: الباشا عبدالباسط.





ومن أجواء الكتاب:

"لما بتفارق حد عزيز عليك، أو تخلص مع حد مكالمة.. بيقولك في الأخر خلي بالك من نفسك، وعرفنا متأخر.. بعد صدمات الحياة إزاي نتعلم نخلي بالنا من نفسنا صح".



