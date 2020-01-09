نقل النواب: منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة استطاعت كسب ثقة المواطنين

أشاد النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، بجهود منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة والدور الذي تقوم به في رصد شكاوى المواطنين والتعامل معها وتسليط الضوء على أهم احتياجاتهم ومطالبهم.





وأكد محمد عبد الله زين الدين أن المنظومة تعكس مستوى الأداء وجودة الخدمات من خلال تحليل الشكاوى المسجلة على المنظومة، وأهمية التواصل مع المواطنين والتفاعل مع شكواهم بكل موضوعية.

وقال وكيل لجنة النقل بمجلس النواب إن المنظومة تهدف إلى تيسير سبل تواصل المواطنين مع جميع الجهات الحكومية وحصولهم على جميع الخدمات بمستوى جيد، بالإضافة إلى سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة للارتقاء بمستوى هذه الخدمات والاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين المتعلقة بمستوى إتاحة وجودة هذه الخدمات.وأشاد النائب بالتفاعل الكبير مع المنظومة من قبل المواطنين في محافظة البحيرة، خاصة أن المنظومة تضمن سرية البيانات والمعلومات المتعلقة بالشكاوى سواء مضمون الشكوى أو البيانات الخاصة بالمواطن صاحب الشكوى، وتضمن عدم تضرر أى مواطن نتيجة تقدمه بشكوى طالما أنها صحيحة وفقًا للضوابط المعمول بها.وأشار إلى حرص الرئيس عبد الفتاح السيسى على الاهتمام بكل مقترح أو شكوى، وتدخله فى حل الكثير من شكاوى المواطنين، بالإضافة إلى وجود تأكيد دائم فى مجلس الوزراء على أن يكون هناك تفعيل لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بجميع قطاعات الدولة.