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محافظات

تخصيص مقر لذوي الاحتياجات الخاصة لتقديم الخدمات في أسيوط

الخميس 09/يناير/2020 - 12:34 م
مقر لذوي الاحتياجات
مقر لذوي الاحتياجات لتقديم الخدمات في أسيوط
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إيهاب عمر
أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط عن تخصيص مقر لوحدة الإعاقة بالدور الأرضي بديوان عام المحافظة للتسهيل على الأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة في تقديم طلباتهم .

وأكد على تذليل كافة العقبات والمشكلات التي قد تواجههم في القطاعات المختلفة طبقًا للإمكانات المتاحة ؛ وذلك في إطار اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بذوي الإحتياجات الخاصة تنفيذًا لخطة التنمية المستدامة واستراتيجية مصر 2030.

وأضاف المحافظ أنه تم تحديد لقاء إسبوعي للأشخاص ذوي الإعاقة يوم الأربعاء الساعة 12ظهرًا على أن يتم التنسيق المسبق مع مسئولي وحدة ذوي الإعاقة بالديوان العام لتقديم الطلبات والشكوى وتسهيل تقديم الخدمة لهم بعيدًا عن الزحام مؤكدًا على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة للأشخاص ذوي الإعاقة والعمل على تقديم خدمات أفضل لهم بمراكز وقرى المحافظة، لافتًا إلى أهمية التنسيق والتعاون بين المؤسسات والهيئات والمديريات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني في تقديم مزيد من الدعم والنهوض بالخدمات المقدمة لهؤلاء الأشخاص الذين لهم حقوق كباقي فئات المجتمع.

وأوضحت عبير عبدالغني مدير وحدة الإعاقة بالمحافظة أن مقر وحدة الإعاقة بالدور الأرضي بالديوان العام للمحافظة يستقبل طلبات الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة للتنسيق للقاء المواطنين ذوي الاحتياجات الخاصة الذي يعقد اسبوعيًا والعمل على توفير الخدمات المختلفة وتذليل العقبات التي قد تواجههم بالقطاعات المختلفة طبقًا للإمكانات المتاحة.

وأشارت إلى اهتمام اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بالأشخاص ذوي الإعاقة والعمل على تطبيق الدمج بالطريقة الصحيحة والإستفادة من قدرات هؤلاء الأشخاص لكونهم جزء من المجتمع.
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