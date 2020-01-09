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رياضة

عودة القوة الضاربة .. الزمالك يعلن قائمة مباراة زيسكو الزامبى

الخميس 09/يناير/2020 - 02:04 م
صدى البلد
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منتصر الرفاعى - ملك موسى
أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي عن قائمة الفريق استعدادا لمواجهة فريق زيسكو الزامبي في الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا والمقررة إقامتها مساء غد الجمعة.
وضمت القائمة.

- حراسة المرمى : محمد عواد - محمد أبوجبل .

- خط الدفاع : محمود علاء - محمد عبد السلام - محمود الونش- حازم امام - محمد عبد الشافي .

- خط الوسط : طارق حامد - فرجاني ساسي - احمد زيزو - محمد حسن - يوسف أوباما - أشرف بن شرقي - اسلام جابر - محمد اوناجم - مصطفي فتحي .

- خط الهجوم : عمر السعيد - مصطفى محمد.

ويدخل الزمالك معسكرا مغلقا اليوم؛ بعد انتهاء مرانه على ملعب النادي استعدادًا لمواجهة زيسكو ويستعد الزمالك لمواجهة زيسكو الزامبي مساء غد الجمعة في الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويحتل الزمالك المركز الثاني بالمجموعة برصيد 4 نقاط ، في حين يتصدر مازيمبي الكونغولي المجموعة برصيد 7 نقاط، ويحتل أول أغسطس الأنجولي المركز الثالث برصيد نقطتين ويأتي زيسكو في المركز الأخير برصيد نقطتين.

ويسعى الفرنسى كارتيرون المدير الفنى للزمالك لتحقيق الفوز لمواصلة مطاردة مازيمبى على صدارة المجموعة والتأهل لدور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا .
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