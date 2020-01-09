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سيارات

هبوط آمن بالمظلات.. هيونداي وأوبر يستعدان لخدمة التاكسي الطائر

الخميس 09/يناير/2020 - 02:11 م
اخبار السيارات
اخبار السيارات
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قسم السيارت
يحرص الملايين بل المليارات على مستوى العالم أجمع بمتابعة اخبار السيارات، ويهتمون بسوق السيارات المستعملة وآخر اخبار السيارات واسعار السيارات، لمعرفة كل ما هو جديد فيه، وخلال السطور التالية سنعرض أبرز وأهم التطورات في عالم السيارات وهو التاكسي الطائر الذي يدرس الكثيرون من الشركات العالمية على دراسة تطبيقه وإمكانية حدوث ذلك في العالم، وكيف يتم التمهيد له، وهل سيتقبله العالم أم لا.

أكد يونجشو تشي، مدير شركة هيونداي إن الشركة تستعد لشراكة مع شركة أوبر الأمريكية في مشروع "التاكسي الطائر، مشيرا إلى أن السيارة ستكون بمحركات إلكترونية وستطير بهدوء أكثر من طائرة مروحية، وستستخدم أيضًا نظامًا للمظلات من أجل الهبوط الآمن في حالة الطوارئ.

وتخطط أوبر لإتاحة خدمة التاكسي الطائر تجاريا بحلول عام 2023، وستكون مدينتي لوس أنجليس ودالاس ومدينة ملبورن الأسترالية، أول الأماكن التي ستتاح فيها تلك الرحلات.

وتقوم أوبر بتطوير خدمة التاكسي الطائر منذ عدة أعوام، وتخطط لاستخدام طائرات تصنعها عدة شركات.

وفي معرض "سي إي إس" للتكنولوجيا في لاس فيجاس تم نشر صور للمركبات الجوية، التي تشبه طائرات بدون طيار ضخمة، مع مشاركة هيونداي.
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