الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين: نثمن الدور المصري التاريخي الداعم للقضية

قال الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين فهد سليمان، إن اجتماعات الفصائل الفلسطينية في القاهرة تمثل تطورا إيجابيا بكل المقاييس، مشيدا بالجهود المصرية لإقرار وقف إطلاق النار في غزة.



وأضاف الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين- في تصريح خاص لقناة "القاهرة" الإخبارية، أن الحركة الوطنية الفلسطينية تعمل على مواجهة الاستحقاقات القادمة التي لا تقل صعوبة من حيث شروطها عما سبق، مشيرا إلى أن العمل يجري وفق قاعدة صلبة تتمثل في وقف إطلاق النار.



وأوضح أن بنود اتفاق غزة تشمل اللجنة الإدارية والحالة الأمنية الداخلية وخطوط الانسحاب الإسرائيلي والمساعدات وإعادة الإعمار، مؤكدا أن الاتفاق يحتاج إلى آليات لتنفيذه، وأن هناك إجماعا فلسطينيا على ضرورة الالتزام ببنوده، لكونه يلبي مصلحة وطنية خالصة.



وشدد الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين على أن إعادة إعمار غزة ليست حكرا على طرف بعينه، بل مهمة وطنية جامعة بامتياز، لافتا إلى ضرورة تحقيق شروط الاستقرار في غزة وتوفير الاحتياجات المالية التي تساعد على إعادة الإعمار، منوها بأن مصر تلعب دورا رئيسيا في إعادة إعمار غزة، مشيرا إلى أن نجاح هذه الجهود يستوجب مناخا سلميا ومستقرا.