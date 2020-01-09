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تعليم

مدرسة هويتنا | مكانها في حلوان وتحافظ على الهوية والقيم المصرية

الخميس 09/يناير/2020 - 02:19 م
ياسمين بدوي
قال خالد عبد العال محافظ القاهرة أن المحافظة حريصة علي التعاون مع المجتمع المدني، وأضاف خلال توقيع برتوكول انشاء مدرسة هويتنا التي تتم بمساهمة اتحاد البنوك أن بناء المدرسة جاء وفقا لمبادرة الاتحاد " من عشوائية الي عيشة وهوية".

وأضاف محافظ القاهرة خلال فعاليات توقيع بروتوكول انشاء مدرسة هويتنا : أنه تم تخصيص ٥ أفدنة في حلوان لانشاء هذه المدرسة،

وأكد أن مبادرة الاتحاد تعد رائدة علي المستوي المحلي فقط ولكن على المستوي الدولي فلاول مرة يتكاتف القطاع المصرفي لتطوير منظومة التعليم.

واعلن ان بيانات المدرسة كالتالي : مدرسة رسمية مستدامه. ، غير هادفة للربح. ، تقام فى حلوان لخدمة أهالى الحى. ، تم تخصيص 100 مليون جنيه لإنشائها ، تم تحديد مصروفات مناسبة للالنحاق بها. ، و يتم تشييد المدرسة كمساهمة من اتحاد البنوك. ، و تعالج الدراسة بها التحديات التى تواجه العملية التعليمية. ، تحافظ على الهوية والقيم المصرية.
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