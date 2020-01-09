تحرك عاجل من البرلمان بشأن تحصيل رسوم النظافة على فواتير الكهرباء

تقدم المهندس ايهاب منصور نائب العمرانية بطلب إحاطة موجه لوزير الكهرباء والطاقة بشأن رسوم النظافة التي يتم تحصيلها علي فواتير الكهرباء.



وتساءل النائب فى بيان صحفى له عن قيمة هذه المبالغ حتي تاريخه ، حيث انه من المتوقع أن تصل إلى مليارات الجنيهات ، كما تساءل ايضًا عن اوجه الصرف لهذه المبالغ وحقيقه احتفاظ وزارة الكهرباء بهذه المبالغ، وهل الامر صحيح قانونا ؟



يأتي هذا في الوقت الذى ارتفعت فيه فواتير الكهرباء بصورة مبالغ فيها وعدم انتظام قارئى العداد ، مما يدخل المواطنين في شرائح اعلي بصورة مبالغ فيها ، وكذلك انتشار القمامة بصورة كبيرة في العديد من الشوارع مما يهدد صحة المواطنين.



كما أن تصريحات الوزراء متضاربة فى هذا الامر ، حيث صرح وزير الكهرباء بأن إجمالى المبالغ المحصلة سنويا نصف مليار جنيه فى حين انها طبقا لعدد الوحدات السكنية تتخطى 2 مليار جنيه.

