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أخبار البلد

ليبيا والتعاون الثنائي.. سامح شكري يسلم رئيس الجزائر رسالة من السيسي

الخميس 09/يناير/2020 - 06:40 م
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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محمد وديع
التقى سامح شكري، وزير الخارجية، اليوم الخميس، رئيس الجمهورية الجزائري "عبد المجيد تبون"، حيث تم تناول علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، والتحديات الإقليمية المشتركة.

وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير شُكري قام خلال اللقاء بتسليم الرئيس "تبون" رسالة من أخيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتقديم التهنئة للرئيس الجزائري على تولي منصبه، فضلًا عن بحث سُبل دفع علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، والتعامل مع التحديات الإقليمية المشتركة، وعلى رأسها استعادة الأمن والاستقرار في ليبيا.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الرئيس "تبون" أعرب من جانبه عن حرص الجزائر على دفع التعاون المشترك مع الشقيقة مصر، والاستمرار في التنسيق والتشاور حول القضايا محل الاهتمام المشترك.

يأتي ذلك على ضوء الثقل الإقليمي الذي تتمتع به الدولتان في المنطقة، بما يُحقق مصالح البلدين ويُلبي تطلعات الشعبين الشقيقين.

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