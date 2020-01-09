رضا عبد العال يكشف لـ صدى البلد سر تراجع مستوى الزمالك حاليا

أكد رضا عبد العال المدير الفني لنادي بلدية المحلة، أن انحدار مستوى الزمالك في الفترة الحالية سببه تدخل كل من هب ودب في الأمور الفنية.



وتحدث عبد العال في حوار خاص لـ موقع صدى البلد مقارنًا بين نادي الزمالك وبلدية المحلة، أن الطفرة التي يسعى الى أن يحدثها في نادي بلدية المحلة الوصول الى الدوري الممتاز.



وعن الزمالك قال:" الفارق بين بلدية المحلة والزمالك في الفترة الحالية أن المحلة يتعامل بشكل مميز مع أخطائه ولا يوجد أحد يتدخل في مهام غير مهامه، والأمور الفنية ليست من شأن الإدارة والأمور الإدارية ليست من شأن المدرب أو المدير الفني، على عكس الزمالك الذي يحدث فيه تدخلات عديدة.



وقال عبدالعال إن الزمالك سيستفيق في الفترة المقبلة إذا حدد مهام الإدارة الفنية والمهام الإدارية كل منهم على حده.



وأضاف نجم الزمالك السابق والمدير الفني الحالي لنادي بلدية المحلة، أن ما قدمه مع نادي البلدية ليست طفرة ولكن مجرد تنظيم وتحديد مهام اللاعبين بشكل أفضل لذلك حقق نتائج مميزة ويسعى للوصول الى الدوري الممتاز هذا العام.



ووعد عبد العال في تواجد الحاج مصطفى النمرسي رئيس مجلس ادارة نادي بلدية المحلة، أنه سوف يستمر مع الفريق طوال فترة تواجد رئيس النادي في منصبه.



جدير بالذكر أن رضا عبد العال قدم مستوى مميزا منذ توليه منصب المدير الفني لبلدية المحلة، واستطاع أن يرفع رصيد الفريق الى ١٦ نقطة بفارق ٧ نقاط عن فاركو المتصدر برصيد ٢٣ نقطة، ويحتل المركز الخامس.