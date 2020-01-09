طهران: أمير قطر يرفض أي توترات تستهدف إيران

قالت الرئاسة الإيرانية، اليوم الخميس، إن الرئيس الإيراني، حسن روحاني، وأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد، أجريا مكالمة هاتفية، أكد فيها الأخير أن بلاده "تعارض أي توتر يستهدف إيران".



وكانت وكالة فارس الإيرانية قالت إن وزير الخارجية الايراني، محمد جواد ظريف، تباحث هاتفيا مع نظيره القطري حول التطورات الاقليمية.



وأفادت الدائرة العامة للاعلام بوزارة الخارجية الايرانية أن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف ونظيره القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني أجريا اليوم الخميس محادثات هاتفية بشأن التطورات الاقليمية وأهم القضايا ذات الاهتمام المشترك.



وزار وزير خارجية قطر العاصمة طهران بعد يومين من اغتيال قائد فيلق القدس، قاسم سليماني، والتقى مسؤولين إيرانيين وبحث معهم التطورات الأخيرة في العراق.