AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

تربية حلوان تنظم مؤتمر اقتصاد المعرفة والتمكين الرقمي للتعليم 26 فبراير

الجمعة 10/يناير/2020 - 10:00 ص
جامعة حلوان
جامعة حلوان
Advertisements
كريم ناصر
تنظم كلية التربية بجامعة حلوان تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، والدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس جامعة حلوان للدراسات العليا والبحوث، المؤتمر الدولي الثاني والعلمى التاسع عشر لكلية التربية بعنوان اقتصاد المعرفة والتمكين الرقمى للتعليم

يرأس المؤتمر الدكتور إيهاب حمزة عميد الكلية، ومقرر المؤتمر الدكتور إيمان صلاح الدين وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث.

ويقدم المؤتمر أفكارا ورؤى حول مستقبل التعليم فى ظل التحول الرقمي واقتصاد المعرفة لخلق تعليم وتعلم يرتقى بشخصية المتعلم ويمكنه من اللحاق بركب التكنولوجيا، ويهدف المؤتمر إلى تشجيع الحركة العلمية بين المؤسسات العلمية والجامعات والمراكز البحثية لبناء جيل من الباحثين قادر على التنافس في مجال التمكين الرقمي، والارتقاء بمستوى البحث العلمي خاصة البحوث التطبيقية المرتبطة باقتصاد المعرفة والتمكين الرقمي في التعليم، و يلقى الضوء على التجارب الدولية والعربية حول التطورات والابتكارات في مجال اقتصاد المعرفة والتمكين الرقمى.

وتبدأ فعاليات المؤتمر فى تمام الساعة التاسعة يوم الأربعاء الموافق 26 فبراير 2020 ويستمر حتى الخميس 27 فبراير 2020 بقاعة المؤتمرات بكلية السياحة والفنادق.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

جامعة حلوان تنظم المؤتمر العلمي الثالث لذوي الإعاقة البصرية.. 27 نوفمبر

جامعة حلوان فى أسبوع.. تنظيم الملتقى السنوى للبحث العلمى.. وآخر للدراسات السياحية.. وتستضيف المحاضر حسام هيكل

المؤتمر الدولي السابع لتربية نوعية القاهرة.. فبراير المقبل

جامعة حلوان تنظم المؤتمر العلمي الثالث لذوي الإعاقة البصرية الأربعاء المقبل

جامعة حلوان تنظم آخر فعاليات المؤتمر العلمي الثالث لذوي الإعاقة البصرية

اقتصاد المعرفة والتمكين الرقمي للتعليم فى مؤتمر بكلية التربية جامعة حلوان

ترشيحاتنا

فضل الصلاة على النبي يوم الجمعة .. 20 مكافأة ربانية

توفيق عكاشة يحتفل بزفاف نجله بحضور نجوم السياسة والمجتمع

أول تعليق من فالفيردي بعد خسارة برشلونة من أتلتيكو مدريد

بـ 5 جنيهات .. وصفة طبيعية لتطهير الجسم من السموم

بلاش السؤال ده.. استشاري نفسي يوجه بكيفية التعامل مع الأولاد

أفضل أعمال يوم الجمعة .. 8 سنن تغفر الذنوب

AdvertisementS

أخبار الفن| مادلين طبر تعترف بغلطتها على الهواء وتطلب السماح من الله والطب الشرعي يفجر مفاجأة في قضية قتيل فيلا نانسي عجرم

هبوط حاد.. أسعار الذهب اليوم الجمعة 10-1-2020

عاش هنا يوثق مسيرة عمر الحريري وسر رغبته في إخفاء ديانته.. وكواليس زواجه من فنانة تصغره بـ 35 عاما ضمن 3 زيجات في حياته.. وعلاقة إدمان والده باقتحامه عالم الفن

شاهد توفيق عكاشة يرقص على أنغام حكيم فى حفل زفاف نجله

توفيق عكاشة يحتفل بزفاف نجله بحضور نجوم السياسة والمجتمع

تريند الفن| تطورات صادمة في قضية قتيل فيلا نانسي عجرم.. أصالة تبكي في أحدث ظهور لها

بسبب الجن .. اختفاء فتاة سعودية من منزلها لمدة 3 أيام .. وهكذا عثروا عليها

جوزي جه.. دفن جثة طبيب سقط من الطابق الثاني عشر هربا من شقة عشيقته بالجيزة

عيار 21 يتراجع .. أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 10 - 1- 2020

طقس سيئ وأمطار.. رسائل مهمة من الداخلية لـ قائدي السيارات

أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم الجمعة 10 -1-2020 .. فيديو

الظهور الأول لابن توفيق عكاشة وعروسته في حفل الزفاف.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مش هنفرح بيك؟| زواج صعيدي من 4 في ليلة واحدة.. ورد فعل والدته

بفستان صوف قصير .. زوجة تامر حسنى تستعرض أناقتها فى الكويت

عاش هنا يوثق مسيرة عمر الحريري وسر رغبته في إخفاء ديانته.. وكواليس زواجه من فنانة تصغره بـ 35 عاما ضمن 3 زيجات في حياته.. وعلاقة إدمان والده باقتحامه عالم الفن