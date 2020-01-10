شاهد توفيق عكاشة يرقص على أنغام حكيم فى حفل زفاف نجله

احتفل الإعلامى توفيق عكاشة بزفاف نجله "محمد" ضابط بحرى ثان، على علياء المُعيدة فى كلية الإعلام ، وكريمة اللواء طيار أركان حرب على حسن على بدار القوات الجوية، وأحيا حفل الزفاف المطرب الشعبى محمود الليثى، والمطربة الشعبية هدى.



وحضر حفل الزفاف عدد كبير من رجال السياسة والفن والمجتمع.



وظهرت السعادة على وجه الإعلامي توفيق عكاشة ، كما ظهر من خلال المقطع الفيديو وهو يرقص ويصفق على أنغام حكيم .