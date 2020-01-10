نتنياهو: إطلاق سراح اسيرين سوريين بعد استعادة رفات جندي إسرائيلي

أعلن ديوان رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أنه وافق على إطلاق سراح الأسيرين صدقي المقت وأمل أبو صالح "كبادرة حسن نية بعد استعادة جثمان زخاريا باومل من سوريا إلى إسرائيل".





وقالت مصلحة سجون الاحتلال إنه سيتم الإفراج عن أمل أبو صالح (25 عاما) وهو من مواليد مجدل شمس، كان يقضي محكوميته بالسجن 7 سنوات و8 اشهر، وكان من المفروض اطلاق سراحه في العام 2023 فيما ستفرح مصلحة السجون عن صدقي المقت الجمعة.





وعثر الجيش الروسي في ابريل 2019 على رفات الجندي الإسرائيلي باومل الذي كان مفقودا منذ حرب لبنان عام 1982، وأعادته إلى إسرائيل لدفنه.





وأفادت قناة "الميادين" بأن إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي أبلغت أسرة الأسير صدقي المقت نيتها إطلاق سراحه.





وأشارت مراسلة القناة إلى أنه من المقرر أن يكون الأسير المقت بين أهله في الجولان المحتل ظهر الغد حيث سيقام استقبال شعبي له.





وكشفت معلومات للميادين أن قرار الإفراج عن الأسير المقت جاء عقب زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى سوريا، حيث أجرى لقاءً مع الرئيس السوري بشار الأسد وزار مقر فريق القوات المسلحة الروسية في دمشق.





ورفض الأسير السوري الشروط التي وضعها الاحتلال لإطلاق سراحه، والتي قضت بإبعاده عن الجولان السوري المحتل لمدة 20 سنة، ويبقى في دمشق، على أن يكون له الحق بعد 5 سنوات أن يقدم طلبًا لسلطات الاحتلال بالعودة إلى الجولان.



