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فن

بعد انفصالها عن طارق العريان.. أصالة: أنا لا مخذولة ولا مكسورة أنا قوية

الجمعة 10/يناير/2020 - 09:57 ص
أصالة
أصالة
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آيه عاطف
وجهّت الفنانة أصالة، رسالة لكل من ساندها في ازمتها الاخيرة بعد إعلانها الانفصال عن المخرج طارق العريان بعد زواج دام لما يقرب من 14 عاما.

وقالت من خلال تغريدة لها: "كلّي امتنان لمحبّتكم ودفء مشاعركم وطيب كلماتكم.. شكرًا لكلّ قلب احتواني، وأعتذر منّ من بكى منكمّ عليّ، أو منّ أجلي".

بينما اختتمت حديثها قائلة: "وأصّدُقُكُمّ أنّني لا مخذولة ولا مكسورة، ولست ضعيفة أنا قويّة، أتنفّس بشكل طبيعي ولا يسرح خيالي، لمّ تنطفئ في عيني الحياة، هي فقط تبدّلت بعض الأماكن".

يذكر أن طرحت أصالة، فيديو كليب أغنيتها الجديدة "شامخ" والتي ظهرت بها تبكي وتعلق المحاليل ضمن أحداث الكليب.
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