الانتهاء من تقييم 108 متقدمين لشغل 11 وظيفة قيادية بجامعة الأزهر| تفاصيل

أعلن الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن انتهاء الجهاز من تقييم 108 متقدمين، تقدموا لشغل 11 وظيفة قيادية بجامعة الأزهر بدرجة مدير عام.





وقال رئيس الجهاز إن المتقدمين خضعوا لعدة اختبارات منها اختبار في اللغتين العربية والإنجليزية إلى جانب اختبار الجدرات السلوكية واختبار آخر لقياس المعلومات والمعارف العامة ومهارات إجادة الحاسب الآلي.





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