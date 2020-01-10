الانتهاء من تقييم 108 متقدمين لشغل 11 وظيفة قيادية بجامعة الأزهر| تفاصيل

أعلن الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن انتهاء الجهاز من تقييم 108 متقدمين، تقدموا لشغل 11 وظيفة قيادية بجامعة الأزهر بدرجة مدير عام.
وقال رئيس الجهاز إن المتقدمين خضعوا لعدة اختبارات منها اختبار في اللغتين العربية والإنجليزية إلى جانب اختبار الجدرات السلوكية واختبار آخر لقياس المعلومات والمعارف العامة ومهارات إجادة الحاسب الآلي.
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جدير بالذكر أن الجهاز أنشئ مركز تقييم القدرات والمسابقات لضمان نزاهة وشفافية عمليات التقييم والتوظيف وتحديد الاحتياجات التدريبية التي تتم بدون أي تدخل بشري، وتتم وفقا للفلسفة التي أنشئت من أجلها المنظومة وهي توفير آلية رقمية لضمان قياس موضوعي لقدرات ومعارف المتقدمين لشغل وظائف أو عضويات في أي مجالس.