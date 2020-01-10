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رياضة

أتلتيكو مدريد يتلقى ضربة موجعة قبل مواجهة الريال في نهائي السوبر الإسباني

الجمعة 10/يناير/2020 - 11:27 ص
سيميوني مدرب أتلتيكو
سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد
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محمد السعيد
تلقى فريق أتلتيكو مدريد ضربة موجعة، قبل مواجهة ريال مدريد، الأحد، المقبل، في نهائي بطولة كأس السوبر الإسباني، الذي تستضيف المملكة العربية السعودية.

وذكر الموقع الرسمي لنادي أتلتيكو مدريد على موقع التواصل الاجتماعي " تويتر"، أن كوكي لاعب الفريق تعرض لإصابة في الفخذ الأيمن، وسيغيب عن مواجهة ريال مدريد الأحد المقبل.

وكان كوكي شارك كبديل أمام برشلونة، أمس الخميس، في اللقاء، الذي انتهى بفوز الروخيبلانكوس بنتيجة 3 -2.

وتعد هذه المرة الأولى في تارخ كرة القدم، التي تقام فيها نهائي سوبر محلي، يدون حامل لقب الدوري أو الكأس.
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