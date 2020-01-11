20 معلومة عن مدينة سوهاج الجديدة.. تعرف عليها

تتميز مدينة سوهاج الجديدة بموقعها فهي البوابة الغربية لمحافظة سوهاج وتبعد عن المدينة الأم 8 كيلومترات، وحدد القرار الجمهوري رقم (196) لسنة 2000 مساحة المدينة بــ 30982 فدانًا، ثم قُلصت المساحة إلى 29516 فدانًا بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1623 لسنة 2015. ثم أضيفت غابة شجرية للمدينة الجديدة بمساحة 834.8 فدانًا؛ لتصبح مساحة المدينة بعد القرار الجمهوري رقم 214 لسنة 2016 (30351.04) فدانًا.



1 - المخطط العام للمدينة



تقع مدينة سوهاج الجديدة في قلب المخطط الإستراتيجي لمحافظة سوهاج، ساعد على ذلك شبكة الطرق التي ربطتها بمدينة سوهاج الأم بطريق يبلغ طوله 8.3 كيلومترات، وبمطار سوهاج الدولي بطريق يبلغ طوله 7.5 كيلومترات، والطريق المار أمام المدينة بطول 14 كيلومترات حتى الصحراوي الغربي القاهرة – أسوان.



2 - قطاع الإسكان في مدينة سوهاج الجديدة



تستهدف المشاريع السكانية في المدينة أن تستوعب 790,000 ساكن في عام 2050م، ويسكن بالمدينة الآن 5,000 شخص، وتتنوع المشاريع السكانية بين (الإسكان القومي، والاجتماعي، والاستثماري، والحر).



ويبلغ عدد اراضي سوهاج الجديدة 2489 قطعة أرض، وقد أعلنت الحكومة عن مشروعها للإسكان الاجتماعي بالمدينة في شهر مايو عام 2015 لشقق بمساحة 90 مترًا مربعًا. وحتى الآن تم تنفيذ عدد (20359) وحدة سكنية بمختلف أنواع الإسكان بخلاف المشاريع الاستثمارية، بتكلفة ما يقرب من مليار جنيه.



3 – عدد الوحدات السكنية بالمدينة



تم تنفيذ 7296 وحدة إسكان اجتماعي في 300 عمارة سكنية، وتم تنفيذ 486 وحدة إسكان قومي، تم تنفيذ 686 وحدة إسكان حر.

ويوجد عدد من الشقق المتاحة للإسكان فورًا من بينها حوالي 5050 وحدة إسكان اجتماعي، و2507 بمشروع ابني بيتك (ومحدد له 152 قطعة أرض)، و1036 إسكان عائلي، و301 إسكان اقتصادي، و276 إسكان فوق متوسط، و270 إسكان عمارات، و6805 إسكان مصر، و1389 إسكان فاخر (مخصص له 196 قطعة أرض) بإجمالي 10268 وحدة شاغرة.



4 - قطاع الخدمات بالمدينة



أهم ما يميز مدينة سوهاج الجديدة ويوجد بالمدينة 48 مبنًى خدميًّا تم تنفيذ 45 منها، أسواق تجارية، مسجد، نادي الطفل، ملاعب رياضية، مبنى الشرطة والمطافئ، حضانات ومدراس تعليم أساسي، وحدات صحية، حديقة كبيرة، شبكة المواصلات في سوهاج الجديدة، يوجد أتوبيسات تنقل المواطنين خارج المدينة، بالإضافة إلى عدد من سيارات السرفيس والأتوبيسات لنقل المواطنين داخل المدينة.

5 - مرافق المياه في سوهاج الجديدة



نفذت شبكات المياه بطول 183 كيلومترًا، وزودت المدينة بــ 6400 متر مكعب/ يوم، وتم تنفيذ خط قطر 200 ملليمتر من محطة بلصفورة السطحية؛ وذلك لنقل 2000 متر مكعب/ يوم من المياه الصالحة للشرب إلى المدينة، وتم تشغيل محطة التنقية بطاقة 35000 متر مكعب/ يوم كمرحلة أولى.



6 - الصرف الصحي في سوهاج الجديدة



تم تنفيذ شبكات بطول 145 كيلومترًا. ونظرًا لانعدام منظومة الصرف الصحي فقد نفذت محطة رفع الصرف الصحي بطاقة 4800 متر مكعب/ يوم، ومحطة طرد لتلبي احتياجات السكان. كما تم تنفيذ شبكات الري بطول 15 كيلومترًا.



7 - خدمات الكهرباء



انتهى إعداد شبكات الكهرباء بطول 788 كيلومترًا.



8 - خدمة الاتصالات



تم تنفيذ 3491 خطًّا مدنيًّا رئيسيًّا وثانويًّا، و2219 خطًّا مدنيًّا رئيسيًّا و24694 خطًّا مدنيًّا.



9 - الطرق في سوهاج الجديدة



تم تنفيذ شبكات طرق بطول 147 كيلومترًا.



10 - الزراعة والحدائق في سوهاج الجديدة



تم زراعة مساحة 15 فدانًا مسطحات خضراء، زراعة الجزر وبعض المحاور الرئيسية بالمدينة بطول حوالي 25 كيلومترًا، حديقة إسكان قومي وحديقة فاصلة بين ابني بيتك والمستثمر الصغير بمساحات إجمالية 5.25 أفدنة، حديقة إسكان قومي وحديقة فاصلة بين ابني بيتك والمستثمر الصغير بمساحات إجمالية 5.25 أفدنة.



10 - المستشفيات في سوهاج الجديدة



جاري إنشاء عدد من المستشفيات الكبرى، منها، مستشفى جامعة سوهاج على مساحة 8 آلاف متر مربع، بتكلفة أكثر من نصف مليار جنيه، مستشفى الأورمان على مساحة 6 أفدنة، بتكلفة 712 مليون جنيه، مستشفى أورام الأطفال



11 - حجم الاستثمارات بالمدينة



يوجد استثمارات بما يقدر بـ ٣ مليارات و٤٠ مليون جنيها، موزعة كالتالي:

المرافق 2.5 مليار جنيه.

الخدمات 430.9 مليون جنيه.

الإسكان 1.1 مليار جنيه.

الزراعة 32.5 مليون جنيه.



12 - المنطقة الحرة الجديدة الاستثمارية بالمدينة



إجمالي قطع الأراضي الصناعية 307 قطع أرض بمتوسط مساحة 500 متر مربع للقطعة، خصص منها 303 قطع أرض، رخص منها للعمل 265 قطعة أرض، عمل منها بالفعل 25 مصنعًا.



13 - منطقه المخازن



أجمالي قطع أراضى المخازن 145 قطعه، اجمالى القطع المخصصة 134 قطعه، عدد القطع التي تم ترخيصها للإنشاء 129 قطعه، اجمالى القطع الشاغرة 11 قطعه، متوسط مساحه القطعه 1000م2، تم تشغيل عدد 31 مخزن.



14 - فرص الاستثمار بالمدينة



تتوافر مساحات بالمخطط العام للمدينة من 500 : 50000م2 يمكن استغلالها كانشطة متنوعه مثل ( تعليمى استثمارى – تجارى – ادارى سكنى – ادارى تجارى – هايبر – مخبز – ترفيهي – نوادى اجتماعيه – نوادى ) .



15 - القطاع الخدمي التعليمي



تم تخصيص ( 10 ) مدارس ما بين تعليم خاص عربى لغات ومدارس دوليه وتم الانتهاء من تنفيذ عدد 2 مدرسه وتم تشغيلهم فى العام الدراسى الحالي، تم تخصيص جامعه خاصه على مساحة 32 فدان وجارى تنفيذ المرحلة الاولى منها



16 - القطاع الخدمى الطبي



تم تخصيص عدد 2 مستشفى خاصه كما انه يتوافر بالمخطط مساحات متنوعه بأنشطة طبيه



17 - القطاع الخدمي التجاري



تم تخصيص ( 20 ) قطع ارضى تجارى بمساحات ( 2000 م2 - 15000 م2 ) وجارى التنفيذ و يتوافر بالمخطط مساحات متنوعه بانشطه تجاريه، وتم تخصيص ( 2 ) هايبر، وذلك بخلاف قطع الاراضى الصغيرة التى تم تشغيلها " مخابز – بنزينه – مستودع بتوجاز "



18 - القطاع السكنى الاستثماري



تم تخصيص ( 8 ) قطع اراضى عمرانى متكامل " كمبوند " بمساحات320 فدان



19 حجم الاستثمارات بالمدينة



الاستثمارات بالمدينة بلغت 4.1 مليار جنيه منها: قطاع المرافق 2.5 مليار جنيه، قطاع الخدمات 430.9 مليون جنيه، قطاع الاسكان 1.1 مليار جنيه، قطاع الزراعة 32.5 مليون جنيه



20 - الخطط المستقبلية في المدينة



سيتم نقل ديوان عام محافظة سوهاج الي المدينة وكذلك سيتم نقل اغلب الإدارات الخدمية، لتكون مدينة سوهاج الجديدة مشابهة للعاصمة الإدارية الجديدة.

