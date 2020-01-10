قناة أمريكية: إيران نظفت موقع تحطم الطائرة المنكوبة قبل وصول محققي أوكرانيا

ذكرت قناة "CBS نيوز" الأمريكية، أن السلطات الإيرانية نظفت مكان تحطم الطائرة الأوكرانية في إيران قبل وصول المحققين الأوكرانيين.



وكان الرئيس الأوكراني أعلن أن فريقا أوكرانيا للبحث والإنقاذ توجه إلى إيران للوقوف على طبيعة ما جرى والقيام بالتحقيقات اللازمة.



وكان رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، قال إن بلاده حصلت على معلومات استخباراتية تفيد بأن الطائرة الأوكرانية التي تحطمت في طهران تم إسقاطها بصاروخ إيراني.



وأضاف "ترودو" في مؤتمر صحفي، أمس الخميس، أن هناك محادثات مستمرة مع دبلوماسيين ومسؤولين استخباراتيين وعسكريين من دول عدة في إطار التحقيق بشأن ملابسات سقوط الطائرة الأوكرانية بإيران.



وأشار إلى أن إسقاط الطائرة الأوكرانية بواسطة صاروخ إيراني ربما كان خطأً غير مقصود، مشيرا إلى أن إيران لن تجر تحقيقات جادة وشفافة بشأن الطائرة الاوكرانية.



ولفت إلى أنه يجب أن يُسمح لمحققين كنديين بدخول إيران لإجراء تحقيقات حول الطائرة الأوكرانية المنكوبة، مطالبًا بتحقيق كامل وشفاف.



وكان مسؤولون قالوا لوكالة رويترز إنهم على قناعة بأن طائرة "بوينج" الأوكرانية التي تحطمت في إيران، تم إسقاطها بصاروخ إيراني عن طريق الخطأ.



وأعرب المسؤولون الأمريكيون، الذين لم تذكر أسماؤهم، عن اعتقادهم بأن الدفاعات الجوية الإيرانية أسقطت الطائرة الأوكرانية.



وقال أحد المسؤولين لـ "رويترز"، إن الأقمار الأمريكية رصدت إطلاق صاروخين قبل قليل من تحطم الطائرة، وأعقبت ذلك دلائل على وقوع انفجار، لكن إيران نفت هذه التقارير.



ولقي 176 شخصا مصرعهم من جراء تحطم طائرة "بوينج" للخطوط الجوية الأوكرانية بعد إقلاعها من مطار الإمام الخميني الدولي بطهران، أول أمس الأربعاء.