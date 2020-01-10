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أخبار العالم

الاتحاد الأوروبي يطالب بتحقيق مستقل في حادث الطائرة الأوكرانية

الجمعة 10/يناير/2020 - 02:34 م
صدى البلد
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عرفة البنداري
طالب الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، بإجراء تحقيق مستقل في حادث تحطم الطائرة الأوكرانية في إيران.

وكان الرئيس الأوكراني قد التقى مع دبلوماسيين أمريكيين وحصل منهم على معلومات مهمة بشأن الطائرة المنكوبة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، إن إيران بدأت تحقيقاتها بشأن تحطم الطائرة الأوكرانية، ووجهت دعوة لكييف وعدد من الدول للمشاركة في التحقيق.

ووفقًا لوكالة "تسنيم" الإيرانية، قال "موسوي" إن طهران بدأت التحقيقات بشأن سبب سقوط هذه الطائرة وفق المعايير الدولية ولوائح منظمة الطيران المدني الدولي، داعية أوكرانيا بوصفها مالكًا للطائرة و"بوينج" بوصفها الشركة المصنعة للطائرة للمشاركة في التحقيق.

وأشار إلى أن طهران ترحب بمشاركة خبراء من الدول التي لقي مواطنيها حتفهم في هذا الحادث، داعيًا رئيس وزراء كندا وأي دولة لديها معلومات حول الأمر تقديمها إلى لجنة التحقيق.

وكانت قناة "CBS نيوز" الأمريكية، ذكرت أن السلطات الإيرانية نظفت مكان تحطم الطائرة الأوكرانية في إيران قبل وصول المحققين الأوكرانيين.

وأعلن الرئيس الأوكراني يوم الحادث، أن فريقا أوكرانيا للبحث والإنقاذ توجه إلى إيران للوقوف على طبيعة ما جرى والقيام بالتحقيقات اللازمة.

وكان رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، قال إن بلاده حصلت على معلومات استخباراتية تفيد بأن الطائرة الأوكرانية التي تحطمت في طهران تم إسقاطها بصاروخ إيراني.

وأضاف "ترودو" في مؤتمر صحفي، أمس الخميس، أن هناك محادثات مستمرة مع دبلوماسيين ومسؤولين استخباراتيين وعسكريين من دول عدة في إطار التحقيق بشأن ملابسات سقوط الطائرة الأوكرانية بإيران.

وأشار إلى أن إسقاط الطائرة الأوكرانية بواسطة صاروخ إيراني ربما كان خطأً غير مقصود، مشيرا إلى أن إيران لن تجر تحقيقات جادة وشفافة بشأن الطائرة الاوكرانية.

كما قال مسؤولون لوكالة رويترز إنهم على قناعة بأن طائرة "بوينج" الأوكرانية التي تحطمت في إيران، تم إسقاطها بصاروخ إيراني عن طريق الخطأ.

ولقي 176 شخصا مصرعهم من جراء تحطم طائرة "بوينج" للخطوط الجوية الأوكرانية بعد إقلاعها من مطار الإمام الخميني الدولي بطهران، أول أمس الأربعاء.
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