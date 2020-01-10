أوهمته بالعمل فى التصدير.. ضبط رجل وزوجته بتهمة النصب على رجل أعمال عربى

نجحت الأجهزة الأمنية فى ضبط أحد الأشخاص وزوجته لقيامهما بالنصب والاحتيال على رجل أعمال يحمل جنسية إحدى الدول العربية والاستيلاء على أمواله بزعم تصدير بضائع له.



وتبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بتعرض رجل أعمال ومالك شركة يحمل جنسية إحدى الدول العربية ) لواقعة نصب واحتيال والاستيلاء على أموال طائلة منه من قبل (مندوب مبيعات بإحدى الشركات كائنة بدائرة قسم شرطة الجمالية، وزوجته تحمل جنسية إحدى الدول العربية - مقيمان بالقاهرة) إذ اتفق المذكوران على الإستيلاء على أموال الشاكى، وذلك حال تواجده فى البلاد فى أوائل عام 2019 وذلك عن طريق إيهامه بأنهم أصحاب شركة استيراد وتصدير ولديهم الخبرة الكبيرة فى تصدير الخضروات والفواكه للعديد من الدول العربية بأسعار مناسبة.



واتفقا مع الشاكى (دون تحرير أى عقود إتفـــاق فيمـا بينهما) على تصدير حاويات (خضروات ، فواكه) وعليه قام الشاكى بتحويل مبالغ مالية "عملات مختلفة" عن طريق حوالات مالية للمتهمين للبدء فى عمليات التصدير، وعقب استلامهما المبالغ المالية من الشاكى قاما بالاستيلاء عليها ولم يقما بتصدير أى حاويات تجارية للشاكى.



وبالفحص تبين صحة الواقعة وتبين قيام المتهمين عقب إرتكاب الواقعة بترك محل سكنهم وغلق هواتفهم المحمولة واستئجار شقة سكنية بنظام المفروش بدائرة قسم شرطة الشيخ زايد بالجيزة.



وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما بمحل سكنهما المشار إليه وعثر بحوزة المتهم الأول على هاتف محمول بفحصه فنيًا بمعرفة الجهات المختصة تبين أنه يحوى على محادثات نصية على أحد تطبيقات الهاتف المحمول مع الشاكى تؤكد نشاطه الإجرامى بالإشتراك مع زوجته فى النصب والإحتيال على الشاكى.. وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

