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قادر 2020.. القوات المسلحة تنفذ أكبر مناورة عسكرية خلال أيام بمشاركة الأسلحة الحديثة المنضمة للجيش.. والقوات تجري أكبر عملية فتح استراتيجي على كل الاتجاهات

الجمعة 10/يناير/2020 - 05:30 م
مناورة عسكرية للقوات
مناورة عسكرية للقوات المسلحة المصرية
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محمد إبراهيم
القوات المسلحة:
تنفيذ المرحلة النهائية من المناورة "قادر 2020" خلال أيام
عمليات فتح إستراتيجي للقوات على كافة الإتجاهات الإستراتيجية للدولة
تنفيذ عدد من الرمايات بالذخيرة الحية لمختلف الأسلحة بما يثبت القدرة على تأمين المصالح القومية للدولة
المناورة "قادر 2020" تأكيدًاعلى قوة وجاهزية القوات المسلحة لحماية مقدرات وثروات الوطن

تشهد الأيام القليلة المقبلة قيام القوات المسلحة بتنفيذ المرحلة النهائية من المناورة "قادر 2020"، حيث شاركت تشكيلات ووحدات القوات المسلحة من القوات البرية والبحرية والجوية وقوات الدفاع الجوى بالإضافة إلى عناصر القوات الخاصة من الصاعقة والمظلات فى تنفيذ عدد من الأنشطة التدريبية تتضمن عمليات الفتح الإستراتيجى للقوات على كافة الإتجاهات الإستراتيجية للدولة وعلى ساحلى البحرين الأحمر والمتوسط .

ومن المقرر تنفيذ عدد من الرمايات بالذخيرة الحية لمختلف الأسلحة من القوات البحرية والقوات الجوية وقوات الدفاع الجوى والقوات البرية، بما يثبت قدرة القوات المسلحة على تأمين المصالح القومية للدولة والتعامل مع كافة العدائيات على كافة الإتجاهات الإستراتيجية فى توقيت متزامن

وتعد المناورة "قادر 2020" تأكيدًاعلى قوة وجاهزية القوات المسلحة لحماية مقدرات وثروات الوطن ، حيث شهدت القدرات القتالية للقوات المسلحة تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الخمس الماضية .

يأتي ذلك فى إطار خطة التدريب القتالى للقوات المسلحة.
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القوات المسلحة: تنفيذ مناورة عسكرية ضخمة خلال أيام بمشاركة أسلحة حديثة

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