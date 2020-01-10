أخبار التعليم.. مواصفات امتحان اللغة العربية لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي.. افتتاح موسم الصيد 2020 بمحطة بحوث السرو بالدقهلية

لطلاب جامعة القاهرة.. ننشر الشروط والأوراق المطلوبة لتسجيل أسرة طلابية



عميد دار العلوم: نتائج مشروع إعداد القائد ظهرت في إنتخابات اتحاد الطلاب



قبل أدائه غدا.. مواصفات امتحان اللغة العربية لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي



سكرتير عام الوفد بالفيوم يناقش رسالة ماجستير بكلية التربية الثلاثاء



خدمة مجانية جديدة بـ مستشفى جامعة الأزهر بأسيوط.. تعرف عليها



قبل انطلاق امتحانات التابلت غدا.. تفاصيل إقرار وقعه طلاب 2 ثانوي وأولياء أمورهم في أسيوط



التعليم العالي: افتتاح موسم الصيد 2020 بمحطة بحوث السرو بالدقهلية



رئيس جامعة القاهرة يلتقي أعلام دار العلوم لمناقشة قضايا تجديد الخطاب الديني والحفاظ على اللغة العربية



فنون تطبيقية حلوان تطلق عددها الأول من المجلة العلمية الدولية



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