قبل انطلاق امتحانات التابلت غدا.. تفاصيل إقرار وقعه طلاب 2 ثانوي وأولياء أمورهم في أسيوط

ألزمت مدرسة سميح السعيد الثانوية التابعة لإدارة أسيوط التعليمية طلاب الصف الثاني الثانوي بتوقيع إقرار بخصوص التابلت و الامتحان الالكتروني قبل انطلاق الامتحانات الالكترونية المقرر بدءها غدا السبت.





وقد شمل هذا الإقرار الذي نشره أحد الطلاب على صفحة ائتلاف ثورة امهات مصر على المناهج التعليمية ، على البنود التالية :





* التأكد من جاهزية التابلت لآداء الامتحان ، وفي حالة حدوث مشكلة التوجه لأخصائي التكنولوجيا بالمدرسة





* إزالة أي ألعاب على التابلت حتى لا يتم منع الجهاز من الدخول على الامتحان





* إزالة مجلد Security folder من ال Root الخاص بالتابلت وازالة ذلك فورا حتى لا يتم منع الجهاز من دخول الامتحان ، علما بأنه سيتم عمل محضر ولن يحول لإمتحان ورقي ولكن سيتم عمل امتحان دور ثاني.





* في حالة قيام الطالب بإستخدام أكثر من بديل لإجابة واحدة سيترتب عليه حرمان هذا الطالب من درجة السؤال





* يسمح للطالب بإصطحاب الكتاب المدرسي فقط لإستخدامه أثناء تأدية الامتحان سواء كان ورقي أو إلكتروني بنظام اوبن بوك









* ضرورة حضور الطالب للمدرسة مبكرا في اليوم الاول من الامتحان قبل بدء الامتحان بنصف ساعة لتسجيل الدخول إلكترونيا





* عدم اصطحاب التليفونات المحمولة وكاميرات التصوير داخل لجان الامتحان حتى لا يتعرض الطالب للمساءلة القانونية طبقا لقانون مكافحة الغش





* ضرورة مراعاة الزمن المخصص للإجابة على أسئلة كل مادة





*عدم التجاوز بالعبارات والألفاظ أثناء اجابتهم على اسئلة الامتحان والتنبيه مشددا بأنه سوف يتعرض للمساءلة القانونية كل من يستخدم عبارات يعاقب عليها القانون



