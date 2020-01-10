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تعليم

قبل انطلاق امتحانات التابلت غدا.. تفاصيل إقرار وقعه طلاب 2 ثانوي وأولياء أمورهم في أسيوط

الجمعة 10/يناير/2020 - 01:07 م
امتحانات 2 ثانوي
امتحانات 2 ثانوي
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ياســــمين بدوي
ألزمت مدرسة سميح السعيد الثانوية التابعة لإدارة أسيوط التعليمية طلاب الصف الثاني الثانوي بتوقيع إقرار بخصوص التابلت و الامتحان الالكتروني قبل انطلاق الامتحانات الالكترونية المقرر بدءها غدا السبت.

وقد شمل هذا الإقرار الذي نشره أحد الطلاب على صفحة ائتلاف ثورة امهات مصر على المناهج التعليمية ، على البنود التالية :

* التأكد من جاهزية التابلت لآداء الامتحان ، وفي حالة حدوث مشكلة التوجه لأخصائي التكنولوجيا بالمدرسة 

* إزالة أي ألعاب على التابلت حتى لا يتم منع الجهاز من الدخول على الامتحان

* إزالة مجلد Security folder من ال Root الخاص بالتابلت وازالة ذلك فورا حتى لا يتم منع الجهاز من دخول الامتحان ، علما بأنه سيتم عمل محضر ولن يحول لإمتحان ورقي ولكن سيتم عمل امتحان دور ثاني.

* في حالة قيام الطالب بإستخدام أكثر من بديل لإجابة واحدة سيترتب عليه حرمان هذا الطالب من درجة السؤال 

* يسمح للطالب بإصطحاب الكتاب المدرسي فقط لإستخدامه أثناء تأدية الامتحان سواء كان ورقي أو إلكتروني بنظام اوبن بوك


* ضرورة حضور الطالب للمدرسة مبكرا في اليوم الاول من الامتحان قبل بدء الامتحان بنصف ساعة لتسجيل الدخول إلكترونيا

* عدم اصطحاب التليفونات المحمولة وكاميرات التصوير داخل لجان الامتحان حتى لا يتعرض الطالب للمساءلة القانونية طبقا لقانون مكافحة الغش

* ضرورة مراعاة الزمن المخصص للإجابة على أسئلة كل مادة

*عدم التجاوز بالعبارات والألفاظ أثناء اجابتهم على اسئلة الامتحان والتنبيه مشددا بأنه سوف يتعرض للمساءلة القانونية كل من يستخدم عبارات يعاقب عليها القانون 

* نقر نحن الموقعان الطالب و ولي أمره بأننا اطلعنا على جميع التعليمات الموجودة و مسئول كلا منا شخصيا عن جاهزية التابلت الخاص بامتحان الطالب .
قبل انطلاق امتحانات التابلت غدا.. تفاصيل إقرار وقعه طلاب 2 ثانوي وأولياء أمورهم في أسيوط
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