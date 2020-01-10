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تعليم

انطلاق امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي بنظام أوبن بوك.. غدا

الجمعة 10/يناير/2020 - 02:59 ص
امتحانات الصفين الاول
امتحانات الصفين الاول والثاني الثانوي
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ياســــمين بدوي
تنطلق غدا السبت امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي الدارسين بالعام الدراسي الحالي 2019/2020.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي ستكون بنظام "الكتاب المفتوح".

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بيان لها: سيتم السماح لجميع طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي بجميع المدارس الثانوية الموجودة على مستوى الجمهورية بدخول الامتحان بالكتاب المدرسي.

وفيما يلي يعيد موقع صدى البلد نشر جدول امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي :


بالنسبة لجدول امتحانات الصف الأول الثانوي :

تبدأ الامتحانات يوم السبت 11 يناير 2020 حيث يمتحن الطلاب اللغة العربية من 1 ظهرا لـ 4 عصرا ، ثم يمتحن الطلاب يوم الاثنين 13 يناير 2020 اللغة الاجنبية الاولى من 1 ظهرا لـ 3:30 عصرا .

ويمتحن الطلاب يوم 14 يناير 2020 الأحياء من 1 ظهرا لـ 2:30 ظهرا ، ويمتحن الطلاب يوم الأربعاء 15 يناير 2020 امتحان الجغرافيا من 1 ظهرا لـ 2:30 ظهرا ، ثم يمتحن الطلاب يوم 16 يناير 2020 اللغة الأجنبية الثانية من 1 ظهرا : 3:30 عصرا .

ويمتحن الطلاب يوم السبت 18 يناير 2020 الرياضيات من 1 ظهرا حتى 4 عصرا ، ويمتحن الطلاب يوم الاحد 19 يناير 2020 الفلسفة من 1 ظهرا حتى 2:30 ظهرا، ثم يمتحن الطلاب يوم الثلاثاء 21 يناير 2020 الفيزياء من 1 ظهرا حتى 2:30 ظهرا .

ويمتحن الطلاب يوم الأربعاء 22 يناير 2020 التاريخ من 1 ظهرا لـ 2:30 ظهرا ، ويمتحن الطلاب يوم الخميس 23 يناير 2020 الكيمياء من 1 ظها حتى 2:30 ظهرا.

أما عن جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي :
فيمتحن الطلاب يوم السبت 11 يناير اللغة العربية من 9 صباحا لـ 12 ظهرا ، ويمتحن الطلاب يوم الاثنين 13 يناير 2020 اللغة الاجنبية الاولى من 9 صباحا لـ 12 ظهرا ، ويمتحن الطلاب الثلاثاء 14 يناير 2020 الاحياء بالنسبة لطلاب علمي و الفلسفة بالنسبة لطلاب ادبي من 9: لـ 11 صباحا ، ثم يمتحن الطلاب يوم الاربعاء 15 يناير 2020 اللغة الاجنبية الثانية من 9 صباحا لـ 11 صباحا.

ويمتحن الطلاب يوم الخميس 16 يناير 2020 الجبر والتفاضل وحساب المثلثات من 9 صباحا لـ 12 ظهرا .

ويمتحن الطلاب يوم السبت 18 يناير 2020 الفيزياء لطلاب العلمي والتاريخ لطلاب الادبي من 9 صباحا لـ 11 صباحا ، ويمتحن الطلاب يوم الأحد 19 يناير 2020 التطبيقات الرياضية لطلاب العلمي من 9 صباحا لـ 11:30 صباحا ، ويمتحن طلاب الادبي علم النفس و الاجتماع من 9 صباحا لـ 11 صباحا ، ويمتحن الطلاب يوم الاربعاء 22 يناير 2020 الكيمياء لطلاب العلمي والجغرافيا لطلاب الأدبي من 9 صباحا لـ 11 صباحا.
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