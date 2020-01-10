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تعليم

فنون تطبيقية حلوان تطلق عددها الأول من المجلة العلمية الدولية

الجمعة 10/يناير/2020 - 11:19 ص
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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كريم ناصر
أصدرت كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والدكتورة منى فؤاد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث العدد الأول ( يناير ٢٠٢٠ ) من المجلة العلمية الدولية لكلية الفنون التطبيقية، " علوم التصميم والفنون التطبيقية " ليرى طريقه إلى النور كأول إصدار للمجلة وذلك تحت إشراف ا.د ميسون قطب عميد الكلية رئيسا للتحرير، وا.د علا علي هاشم وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث مديرا للتحرير.

وتصدر مجلة كلية الفنون التطبيقية مجلتها العلمية الدولية كل ستة أشهر بمعدل مرتين كل عام باللغتين العربية والإنجليزية ومحكمة دوليًا من قبل محكمين على المستوى الدولي والإقليمي في جميع دول العالم .

وتهدف المجلة إلى تحقيق جودة البحث العلمي التطبيقي وهو نتاج كلية الفنون التطبيقية، والحرص على تطبيق المعايير الدولية في تحكيم الأبحاث المقدمة للنشر وأيضا قياس نسب الاقتباس وحقوق الملكية الفكرية للباحثين .

وتضمنت محاور المجلة العديد من المجالات العلمية التي تغطي جميع تخصصات الفنون التطبيقية ( نظريات التصميم - إدارة التصميم وعملياته - الفنون المرئية والتصميم - الاستدامة - التصميم والمجتمع - تعليم التصميم - تاريخ التصميم - التقنيات المتقدمة في التصميم - الدراسات الثقافية في التصميم - التصميم المستقبلي - ريادة الأعمال في التصميم ).

كما تتيح المجلة للباحثين المصريين والأجانب فرصة النشر الدولي لبحوث الفنون التطبيقية، والتي يميزها بحث يتناول المشكلات المادية التي تحتاج الى دراسات تحليلية وابتكاريه وابداعية وايضا فلسفية للوصول الى نتائج يمكن تطبيقها في شكل منتج تطبيقي تتوافر فيه المعايير التصميمية والقياسية والتقنية والابداعية لحل تلك المشكلات .

ومن هذا المنطلق حرصت كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان على إصدار مجلتها العلمية التي تتيح لجميع الباحثين المجال لتطوير جودة كتابة البحث التطبيقي وهو الهدف الأول الذي تحرص عليه الكلية الأم في خطتها المستقبلية لتحقيق استدامة الإعتماد الأكاديمي وتحقيق الجودة التعليمية في جميع تخصصات الكلية.
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