AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

بعد العرض على الأهلي والزمالك.. مهاجم الملعب التونسي ينتقل للدوري الأمريكي

الجمعة 10/يناير/2020 - 07:02 م
صدى البلد
Advertisements
نور عادل
أكدت تقارير تونسية انتقال المهاجم الكونغولي جاي مبينزا، لاعب فريق الملعب التونسي، الى فريق سبورتنج كانساس سيتي الأمريكي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وكشفت إذاعة موزاييك اف ام التونسية أن النادي الأمريكي تعاقد مع اللاعب بعقد يمتد لمدة موسمين مع أحقية التمديد لموسم ثالث مقابل 500 ألف دولار، بالإضافة إلى وضع بند يثبت أحقية الفريق التونسي في الحصول على 10% حال انتقال اللاعب إلى اي فريق مستقبلا.

واشارت الاذاعة التونسية إلى ان المهاجم الكونغولي تم عرضه خلال فترة الانتقالات الشتوية من خلال بعض الوسطاء ووكلاء اللاعبين على الأهلي والزمالك وذلك في محاولة لتسويقه بالدوري الممتاز.

وشارك المهاجم الكونغولي في 12 مباراة سجل 6 أهداف وصنع هدفا وحيدا، منهم 6 مباريات فقط بصفة أساسية، مع الملعب التونسي، ليحتل وصافة هدافي الدوري التونسي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

3 أندية أوروبية تخطط لـ خطف صفقة الأهلي وقاهر الزمالك

كارتيرون يصدر فرمان بعودة نجم الزمالك المعار لـ الواد المغربى فى يناير

الصفاقسي التونسي يرغب في التعاقد مع لاعب الأهلي .. اعرف التفاصيل

الأهلي ينافس الشباب السعودي على ضم نجم الصفاقسي

أخبار الزمالك.. مرتضى منصور يهاجم جمال الغندور | وجيرارد مُصمم على ضم مصطفى محمد

الصفاقسي التونسي يجدد مفاوضاته مع نجم النادي الأهلي | تفاصيل

ترشيحاتنا

مصر تستنكر بيان الخارجية الإثيوبية.. وتؤكد: تريد فرض الأمر الواقع دون مراعاة لدولة المصب

جاريدو لمدافع الأهلي: اجرى يا سعد.. واللاعب يرد بتعليق كوميدي

مفعول السحر.. الحلبة علاج لمرض ينتشر فى الشتاء

أخبار الرياضة.. لحظة استقبال صلاح لـ ساديو ماني.. غياب رباعي ليفربول عن موقعة توتنهام.. الخطيب يطمئن على بعثة الأهلي

صفعة لـ أردوغان.. تونس تتعهد بالوقوف ضد التدخل الأجنبي في ليبيا

الثلج يخفي مرتفعات نيوم في تبوك.. والحرارة 15 تحت الصفر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر ومواصفات السيارة الكهربائية في مصر ora iq5 شبيهة تسلا .. صور

بعد تراجع الدولار.. أسعار سيتروين ds اليوم في مصر.. صور

هناكل إيه النهاردة .. محشى كرنب بالكوارع وصينية بطاطس وملوخية.. والحلو: جيلي بالفاكهة