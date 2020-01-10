بعد العرض على الأهلي والزمالك.. مهاجم الملعب التونسي ينتقل للدوري الأمريكي

أكدت تقارير تونسية انتقال المهاجم الكونغولي جاي مبينزا، لاعب فريق الملعب التونسي، الى فريق سبورتنج كانساس سيتي الأمريكي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.



وكشفت إذاعة موزاييك اف ام التونسية أن النادي الأمريكي تعاقد مع اللاعب بعقد يمتد لمدة موسمين مع أحقية التمديد لموسم ثالث مقابل 500 ألف دولار، بالإضافة إلى وضع بند يثبت أحقية الفريق التونسي في الحصول على 10% حال انتقال اللاعب إلى اي فريق مستقبلا.



واشارت الاذاعة التونسية إلى ان المهاجم الكونغولي تم عرضه خلال فترة الانتقالات الشتوية من خلال بعض الوسطاء ووكلاء اللاعبين على الأهلي والزمالك وذلك في محاولة لتسويقه بالدوري الممتاز.



وشارك المهاجم الكونغولي في 12 مباراة سجل 6 أهداف وصنع هدفا وحيدا، منهم 6 مباريات فقط بصفة أساسية، مع الملعب التونسي، ليحتل وصافة هدافي الدوري التونسي.