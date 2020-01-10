لهذه الأسباب الخطيرة.. التلاميذ يحتاجون لتنقية الهواء في الفصول

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وأشار الباحثون المشرفون على الدراسة، إلى أن فلتر الهواء يمكن أن يعمل على تحسين جودة الهواء من خلال إزالة الجزيئات السامة، بما في ذلك الملوثات المنبعثة من عوادم السيارات.

كشف بحث أجري مؤخرا من قبل مجموعة من الباحثين المشرفين في جامعة نيويورك، أن تركيب فلتر للهواء ومرشحات في الفصول الدراسية، يمكن أن يكون فعالًا في رفع درجات التركيز عند التلاميذ.وأكد الباحثون، أن هذه الملوثات الصغيرة تتسرب إلى مجرى الدم عند استنشاقها وتسبب الالتهاب، مما يؤثر على التركيز والذاكرة عند التلاميذ، وفقا لما ذكر في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.وأضاف الخبراء، أنه توجد حوالي 2،000 مدرسة في إنجلترا وويلز بالقرب من الطرق المزدحمة، حيث يتعرض الأطفال لمستويات عالية من تلوث الهواء الضار الناجم عن عوادم السيارات.ووجدت نتائج الدراسة، أن مرشحات الهواء كانت مرتبطة بزيادة 0.20 في درجات الرياضيات و 0.18 في نتائج اللغة الإنجليزية عند التلاميذ، وهو ما أوضح التأثير الكبير لتلوث الهواء على التفكير والذاكرة.وقال مايك جيلينان ، مؤلف الصحيفة وأستاذ مساعد في الاقتصاد بجامعة نيويورك، إن تركيب فلتر الهواء لبعض التلاميذ أدى إلى رفع مستواهم الدراسي، والتحصيلي، وذلك بالنظر إلى الطلاب الذين تعرضوا لدرجة عالية من الملوثات، والتي كان لها تأثير كبير على الذاكرة.وأظهر التحليل أن ملايين تلاميذ المدارس في بريطانيا يتعرضون للتسمم بسبب التلوث كل يوم، ويوجد حوالي 6500 حضانة ومدارس ابتدائية وثانوية مع ما مجموعه 2.6 مليون طفل في المناطق، والتي تتجاوز فيها مستويات الجسيمات السامة الزائدة عن الحد الذي أوصت به منظمة الصحة العالمية.وتشير التقديرات الحالية، إلى أن التعرض لتلوث الهواء بالجسيمات يسهم في وفاة حوالي 29000 شخص في جميع أنحاء البلاد كل عام، وذلك بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من مشاكل في القلب والرئة.وأشارت الدراسات الحديثة، إلى أن تلوث الهواء يمكن أن يساهم في ضعف الذاكرة ومعدل الذكاء بين الأطفال ، والسمنة ، والخرف ، وضعف الخصوبة لديهم فيما بعد.