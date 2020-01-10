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تسخين السبانخ.. هاني الناظر يوضح 7 أكاذيب عن مرض السرطان

الجمعة 10/يناير/2020 - 06:01 م
هاني الناظر
هاني الناظر
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آية التيجي
تعتبر السوشيال ميديا ساحة رأي كبيرة، حيث أنها تمتلئ بالشائعات والأكاذيب تارة، وتارة بالمعلومات التي تفيدنا، إلا أن هناك العديد من الشائعات التي تنتشر حول بعض المأكولات بأنها تسبب في الإصابة بالسرطان، إلا أن أغلبها تعد شائعات مغرضة لإثارة الخوف أو الرعب بين مستخدميها.

قال الدكتور هانى الناظر استشارى الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومى للبحوث الأسبق، إنه بسبب إصرار البعض على إعادة نشرها الأكاذيب والشائعات، هناك شائعات وأكاذيب تنتشر على السوشيال ميديا، وبالأخص حول الإصابة بمرض السرطان وتناول بعض الأكلات، أو بسبب بعض العادات.

وأوضح الناظر في منشور على صفحته الرسمية على الفيسبوك، أن مصر ليست من أكثر الدول التي ينتشر بها مرض السرطان، حيث أن الدنمارك هي الأولى وتليها أستراليا وأمريكا وفرنسا، وبقية دول أوروبا، وتأتي مصر في المؤخرة حسب بيانات منظمة الصحة العالمية.

وأشار الناظر، إلى أن أبرز الأكاذيب التي انتشرت مؤخرا عن مرض السرطان وبعض الأغذية، ما يلي:

1- تجميد الخبز والثوم في أكياس بلاستيك في الفريزر لا يسبب السرطان.

2- إعادة تسخين السبانخ وأكلها لا يسبب السرطان.

3- الشاي الأحمر لا يحتوي على مواد مسرطنة.

4-الخضراوات والفاكهة المصرية ليست ملوثة، ولا تسبب السرطان أو الإصابة بـ فيروس سي.

5- وضع البصل في غرفة النوم ليلا لا يمنع إصابة الإنسان بالأمراض.

6- تسخين الطعام في الميكرويڤ ليس خطيرا ولا يتسبب في الإصابة السرطان.

7- مرقة الدجاج لا تسبب الإصابة بالسرطان.
الدكتور هانى الناظر استشارى الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومى للبحوث الأسبق الدكتور هانى الناظر استشارى الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومى للبحوث الأسبق
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