جامعة عين شمس في أسبوع.. اعرف طريقة التقديم بمنحة مركز التميز في الطاقة.. اجتماع لجنة البحوث التطبيقية.. وعميد التجارة يتابع سير الامتحانات

بدء قبول طلاب كلية الهندسة بمنحة مركز التميز في الطاقة.. اعرف طريقة التقديم

اجتماع لجنة البحوث التطبيقية بجامعة عين شمس

ننشر أهداف المؤتمر العلمي السابع والدولي الخامس بعنوان "الإبداع والتكنولوجيا ودورها في التعليم النوعي"

جولة تفقدية لمتابعة سير الامتحانات لـ عميد تجارة عين شمس





أعلن مركز التميز في الطاقة، الذي تموله الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (usaid)، وينفذه معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، بالتعاون مع جامعات عين شمس والمنصورة وأسوان، عن بدء قبول الدفعة الثانية من طلبة كليات الهندسة بالجامعات المصرية المتقدمين للدراسة في برنامج هندسة الطاقة والطاقة المتجددة بجامعة عين شمس بنظام الساعات المعتمدة ولمدة ٤ سنوات.





وتهدف منحة مركز التميز في الطاقة، إلى زيادة عدد الخريجين المؤهلين في مجال الطاقة والطاقة المتجددة، مع التأكيد على دعم مبدأ التكافؤ الفرص بين المستفيدين من المنحة، ويشجع مركز التميز في الطاقة بقوة علي مشاركة الفتيات والأشخاص ذوي الإعاقة والطلبة ممن لديهم ظروف اجتماعية واقتصادية صعبة على التقدم للمنحة شريطة أن يستوفوا معايير التأهل الأكاديمية والمهنية، ويبرزوا أثناء عملية الاختيار.





وتشمل المعايير المؤهلة للمنحة الدراسية، أن يكون المتقدم مصري الجنسية، ولا يحمل الجنسية الأمريكية أو جرين كارد، أن يكون من طلاب المرحلة الجامعية الأولى (إعدادي) المؤهلين للتسجيل في برنامج هندسة الطاقة والطاقة المتجددة في جامعة عين شمس ونرحب بالمتقدمين المؤهلين من كليات الهندسة بالجامعات المصرية الحكومية، مع الاخذ في الاعتبار ان الأولوية ستكون للمتقدمين من خلال مراكز التميز في الطاقة بالجامعات الشريكة (جامعتي اسوان، المنصورة)، يشترط في المتقدمين ان يكونوا من خريجي المدارس الحكومية أو التجريبية المصرية، كما يشترط الحصول علي تقدير تراكمي لا يقل عن 300 في السنة الأولى (اعدادي) بكلية الهندسة ٢٠٢٠/٢٠١٩، بالإضافة إلى تقديم كافة الأوراق والمستندات الداعمة للحالة الاجتماعية والاقتصادية مع الطلب المقدم عبر الإنترنت؛ خلاف ذلك سيتم اعتبار الطلب ناقص وغير مؤهل.





يرجي التقديم عن طريق رابط التطبيق التالي:

http://bit.ly/ScholarshipAnnouncement ، مع الأخذ في الاعتبار أن آخر موعد للتقديم ٣١ يوليو ٢٠٢٠.





واجتمعت اليوم لجنة البحوث التطبيقية بجامعة عين شمس وذلك لمناقشة ودراسة وتمويل البحوث التطبيقية للعام المالي 2019\2020 وذلك وفقا لخطة البحوث التطبيقية الممولة من موازنه الجامعة ومن موازنة قطاع شئون المجتمع وتنمية البيئة تحت رعاية ا.د نظمي عبد الحميد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وبرئاسة ا.د ماجدة إكرام عبيد مقرر اللجنة و عضوية ا. سمير عبد الناصر امين عام الجامعة ، ا.سهيل حمزة امين الجامعه المساعد لشئون خدمه المجتمع والتنمية ،ا. طارق عامر القائم بعمل مدير عام الادارة العامه لمشروعات البيئة ؛ا.د حازم محمود راشد وكيل كلية التربية، ا.د نبيل محمد حسن المدني وكيل كلية الزراعة وا.د أميرة أحمد يوسف شاهين وكيل كلية البنات لشئون المجتمع والتنمية.





واستعرضت اللجنة البحوث التطبيقية خلال العام المالي السابق والذي بلغت (٤٥) بحث كما استعرضت اللجنة التطور والتقدم العلمي من خلال زيادة نسبة النشر الدولي في المجلات العلمية من قبل الباحثين والابحاث المقدمة للنشر وقد اوصت اللجنة بضرورة تشجيع الباحث علي التقدم والنشر العلمي للابحاث. كما قامت اللجنة بطرح ابحاث جديدة من كليات ( العلوم ، التربية، البنات، كلية الزراعة ومعهد البيئة) حيث تم اختيار البحوث التطبيقية الجديدة طبقا للمعايير والقواعد التي حددتها اللجنة وانتهت الي تمويل عدد(٥٣) بحث جديد ضمن البحوث التطبيقية الممولة .





وتنظم كلية التربية النوعية جامعة عين شمس المؤتمر العلمى السابع والعلمى الخامس بعنوان "الإبداع والتكنولوجيا ودورها في التعليم النوعي" تحت رعاية الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس والدكتور عبد الناصر سنجاب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا و البحوث وذلك فى الفترة من 25 إلى 27 من فبراير 2020 بمدينة الغردقة.





ويرأس المؤتمر الدكتور أسامة السيد عميد الكلية ومقرر المؤتمر الدكتورة أمانى حنفى أستاذ الموسيقى العربية بالكلية وعميدة الكلية السابقة.





وصرح الدكتور أسامة السيد عميد كلية تربية نوعية بـ جامعة عين شمس لـصدى البلد أهداف المؤتمر وهي إلقاء الضوء علي أهمية الإبداع والتكنولوجيا وعلاقتهما بمجالات التعليم النوعي وتقديم رؤية إبداعية مستقبلية في التعليم تواكب العصر وترتبط بالابداع والتكنولوجيا والسعي الحقيقي للحاق بركب التعليم المتطور وأيضا أهمية الإبداع والتكنولوجيا ودورهما في تنمية قدرات أساتذة وخريجي التعليم النوعي وربط الإبداع والتكنولوجيا بالتعليم النوعي مع تبادل التجارب والخبرات الإبداعية والتكنولوجية في تخصصات التعليم النوعي.





وأجري الدكتور خالد قدرى، عميد كلية التجارة جامعة عين شمس، صباح أمس ، جولة تفقدية لمتابعة سير الامتحانات بجميع لجان الفرق المختلفة بكلية التجارة يرافقه فيها الدكتور محمد عبد الفتاح، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وذلك للوقوف على آخر الأوضاع بها.





واطمأن الدكتور خالد قدرى على تطبيق اللوائح والضوابط الخاصة بلجان الامتحانات وتوفير وسائل الأمن والسلامة للطلاب وتوافر عدد كاف من المُراقبين داخل كل لجنة، والتأكد من إجراء الامتحانات فى جوٍ مناسب للطلاب وضرورة تواجد أستاذ المادة للإجابة عن استفسارات الطلاب وأيضًا تواجد سيارات الإسعاف خارج اللجان وتواجد الأطقم الطبية، وتوفير تهوية جيدة داخل اللجان والتأكد من هدوء اللجان وانضباطها.



