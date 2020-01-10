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أخبار العالم

حرب نفسية أم غلطة إيرانية.. ماذا تعرف عن الطائرة الأوكرانية المنكوبة؟

الجمعة 10/يناير/2020 - 08:31 م
الطائرة الأوكرانية
الطائرة الأوكرانية المنكوبة
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رحيم يسري
أكد وزير الخارجية الأوكراني ان المحققين الأوكرانيين يقومون بفحص بقايا الطائرة "بوينج" التي سقطت في إيران، لكنه أشار إلى أن المحققين ليس لديهم أدلة كافية حتى الآن تشير إلى "عمل إرهابي" أو أي أحداث غير طبيعية على الطائرة.

وأوضح فاديم بلاتيكو أن فريقا من 50 محققا إيرانيا موجودون في إيران، لكنهم لم يحصلوا على أدلة كافية تؤكد أن الرحلة قد تعرضت لخطر ما، وفقا لشبكة "سي ان ان" الأمريكية.

وأضاف أن بلاده لا تستبعد أي فرضية ولا تبحث عن طرق أكثر دبلوماسية، موضحا أن مهمتهم الرئيسية هي "اكتشاف السبب الحقيقي لتلك المأساة".

بينما يقول مسؤولون أمريكيون للشبكة أن صاروخا روسيا معروفا باسم "تو" أطلقته إيران قد تسبب في إسقاط الطائرة، وهو نظام صواريخ قصيرة المدى مصمم لضرب أهداف على ارتفاع يصل لنحو 6 آلاف متر، في المقابل تعتبر إيران الاتهامات الغربية "كذبة كبيرة".

وأكد رئيس هيئة الطيران المدني الإيراني، علي عابد زاده، أنه لا حساسية لدى بلاده من تسليم الصندوق الأسود للطائرة الأوكرانية المنكوبة التي تحطمت خلال الساعات الأولى من صباح الأربعاء الماضي بعد إقلاعها من مطار الخميني بالعاصمة الإيرانية طهران.

وأوضح زاده، أن اشتعال الطائرة الأوكرانية لمدة دقيقة، ينفي إصابتها بصاروخ، مؤكدًا أن إصابة الطائرة بصاروخ، غير واردة من الناحية التقنية.

وأضاف عابد زاده، أنه في الوقت الذي أقلعت فيه الطائرة الأوكرانية؛ كان هناك العديد من الرحلات الجوية الداخلية والخارجية تحلق في فضاء إيران.

وتحطمت طائرة بوينج أوكرانية، صباح الأربعاء، أثناء قيامها برحلة من طهران إلى كييف بعد إقلاعها من مطار طهران. وأسفر الحادث عن مقتل 176 شخصا؛ وكانت الطائرة تقل 167 مسافرا من مواطني إيران وأوكرانيا وكندا وألمانيا والسويد وأفغانستان، إضافة إلى الطاقم المؤلف من 9 أشخاص.

وفي السياق ذاته، أكد رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون الخميس إن هناك أدلة على أن الطائرة الأوكرانية التي تحطمت في إيران أُسقطت بصاروخ أرض جو ربما أُطلق بدون قصد.

وفي وقت سابق أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو، أن العديد من المصادر الاستخباراتية، تشير إلى أن الطائرة من طراز "بوينج 737 " التي تحطمت بالقرب من طهران "أسقطت بصاروخ أرض-جو إيراني".

جاء ذلك بعدما أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن لديه "شكوكا" بشأن أسباب تحطم طائرة الركاب الأوكرانية بعد إقلاعها.

اللافت للنظر، أن الطائرة سقطت في إسران عقب إطلاق طهران ان صواريخ على قاعدتين يستخدمهما الجيش الأمريكي في العراق ردا على مقتل قاسم سليماني.

بينما تحدثت الحكومة الإيرانية عن "حرب نفسية" تشنها الولايات المتحدة لبث الأكاذيب، مشددة على أنها ستعلن بصورة منتظمة عن نتائج التحقيقات.
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